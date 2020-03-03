【新冠肺炎】500湖北港人明返港　政府：確保無患者或緊密接觸者

新冠肺炎疫情持續，大批港人滯留湖北，當中不乏孕婦及長期病患，政府明日（4日）開始連續兩天，共派出4班包機到武漢，將滯留湖北的500多位港人接載回港。 港府今日（3日）在添馬台Facebook上表示，湖北省政府已核對所有回港人士的資料，確保當中沒有「武漢肺炎」確診者、疑似確診者，或是確診者的緊密接觸者。

林鄭月娥今日於行會前見傳媒時表示，明日及後日將派出首批共4班包機接回滯留湖北港人。（資料圖片）

林鄭月娥今日於行會前見傳媒時表示，過去一星期特區政府努力不懈，現在已準備就緒，明日及後日將派出首批共4班包機接回滯留湖北港人，當中有533位香港市民，其中440人身處武漢市，93人則在湖北省其他城市；回港後將直接被送到駿洋邨檢疫中心，接受14天隔離。

政府傍晚於Facebook專頁添馬台出文，指經評估過身體狀況、交通條件許可的情況下，會率先安排懷孕、嚴重病患、急需返港接受治療，或需要返港參加文憑試等特別情況人士，到武漢乘坐第一批包機回港。湖北省政府已核對所有回港人士的資料，確保當中沒有「武漢肺炎」確診者、疑似確診者，或是確診者的緊密接觸者。

文中又提到，是次行動得到湖北省政府支持，以及國泰港龍派出飛機和人員協助；駐武漢辦事處的職員會在武漢幫助滯留港人，不同政府部門包括政制及內地事務局、入境事務處、衞生署及醫院管理局亦會參與。

政府指已確保回港港人中無患者或緊密接觸者。（添馬台facebook）

文章指出，每班專機最少會有兩名醫生和兩名護士，包括照顧孕婦的婦產科醫生和護士。乘客在機上的座位會有特別安排，減少互相感染的風險。

在機上，所有乘客都要全程戴口罩及穿上保護衣，下機前要再量體溫。

離開武漢前沖涼洗頭 到駿洋邨要馬上再沖涼

所有湖北到港而無任何病徵的人士，均會專車送到火炭駿洋邨的檢疫中心隔離14天。政府要求這批港人在離開武漢居所前要徹底沖涼洗頭，到達駿洋邨後亦要立即用消毒清潔劑洗澡，並換上自備的清潔衣服。

至於抵港後有發燒或其他病徵的人士，均會由機場候命的救護車直送醫院檢查，不會到駿洋邨。而到達駿洋邨的人，會有衞生署人員安排作病毒檢測，如發現對新型冠狀病毒呈陽性反應，就會安排進入醫院隔離治療。