【新冠肺炎】經民聯促港鐵減價　防疫抗疫津貼高管內地租屋

政府早前推出300億防疫抗疫基金，經民聯今日 （4日）約見政務司司長張建宗。經民聯秘書長石禮謙指，政府作為港鐵大股東，應要求港鐵減價，共渡時艱。不過，曾任九鐵主席的立法會議員田北辰指，港鐵作為上市公司，難以由政府強行調整票價，惟可透過提供優惠變相減價。 經民聯又建議政府考慮向目前由於來往中港兩地有困難的商人、工廠管理人員等，提供租金津貼，讓他們在內地租住，便利工作。他們亦建議政府加強貿易、製造業的支援，以及考慮安排專車等，撤離其他分散在湖北、境外的港人。

經民聯主席盧偉國指，政府在抗疫基金的援助「不患寡而患不均」。（歐嘉樂攝）

經民聯主席盧偉國指，政府在抗疫基金的援助「不患寡而患不均」，指基金對不同業界的援助發放方法，出現如賓館業的「幫大不幫細」或中小企、建造業工人「幫細不幫大」情況，無法平均地支援所有受影響人士。

經民聯副主席林健鋒指，他們認同政府300億抗疫基金，但留意到個別業界，如貿易、製造業均指基金未能提供幫助。他指整個界別2月都停工，而製造業又扣連運輸等其他行業，若考慮失去行業人才，將波及整體就業，冀政府想出辦法，助經濟復甦。

經民聯副主席林健鋒指，他們認同政府300億抗疫基金，但留意到個別業界，例如貿易、製造業都指基金幫不到他們。（歐嘉樂攝）

林健鋒又指，不少製造業、貿易商的公司設在內地，但往來兩地期間，需要14日隔離，但一些法人代表需在合約上蓋印章、打指模，建議政府想方法，考慮如貨車司機般豁免他們的隔離檢疫。