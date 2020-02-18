【財政預算案】經民聯轉軚？　林健鋒：政府乜都做唔到不如派錢

最後一個不支持派錢的主要建制政黨都「頂唔順」轉軚？身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒今（18日）表示，因應武漢肺炎疫情，經民聯向政府提出多項建議，希望保障中小企渡過難關，但政府都表示「好難做、做唔到」。他坦言，雖然經民聯一直不主張全民派錢，但既然政府「乜都話做唔到」，那不如全民派錢了事。

林健鋒表示，如果政府什麼都做不到，那不如全民派錢了事。（經民聯fb直播截圖）

倡政府擔保中小企租金、薪金 未獲正面回應

林健鋒今日下午在立法會見記者，他指受疫情影響，很多商家尤其中小企生意大受打擊，但租金、薪金又要付，因此經民聯早前建議，在政府的防疫抗疫基金中，預留一部分作出擔保，讓零售、飲食業等中小企於未來幾個月，如果是用作租金或人工而向銀行借貸，政府可作100%擔保；他們又建議政府發放消費券，認為此舉對食肆和商戶都有幫助。

不過，林健鋒說感到相當失望，因多次向政府提出上述建議，官員的答覆都是說「好難做、做唔到」，他反問「有乜嘢係做唔到？有志者事竟成。」他更指，雖然經民聯一向不支持全民派錢，但既然政府不能做到急市民所急，「如果政府真係樣樣都話做唔到嘅，咁不如就全民派錢啦」。

他又指，如果政府真要派錢，都需要盡快進行、即時到位，不要像前年「關愛共享」計劃般，拖個一年半載。經民聯會盡快約見財政司司長陳茂波商討。

建制派政黨中，民建聯、工聯會、自由黨、新民黨較早前已先後表態，建議政府向全民派發1萬元。

▼鑽石公主號爆發武漢肺炎▼

+ 8 + 7 + 6

政府昨日派員到日本，準備以包機接送停泊在橫濱的「鑽石公主號」郵輪港人乘客回港，林健鋒曾透露自己亦有朋友是乘客。他引述該名朋友指，現時在郵輪上每日生活就是進食、看電視等，沒什麼可以做，但日本當局暫未派人向其做身體檢查，擔心就算香港派員到日本接送港人回航，如果日本方面不放行，他們也不能如期回港，呼籲日本當局盡快完成身體檢查工作。

謝偉銓建議向受疫情影響的行業，包括建測規園提供免息或低息貸款，以解決中小企面對的短期財政問題。（資料圖片/蔡苡柔攝）

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，政府雖然早前公布不少於250億元的防疫抗疫基金，但他認為抗疫支援措施對大部分專業人士和中產階層幾乎沒幫助，故他就預算案和防疫抗疫基金往後的資助項目提出數項建議。

其中謝偉銓建議減免2019至2020課稅年度的薪俸稅、利得稅及個人入息課稅，每人或每間公司上限8萬元。同時向受疫情影響的行業，包括建測規園提供免息或低息貸款，以解決中小企面對的短期財政問題。

此外謝偉銓認為，政府應加大公共開支，將合適但現時由公務員處理的事務轉為外判，加快推出更多中小型工務工程及顧問項目。同時政府應減免各類政府土地及物業的租金，呼籲私人物業業主向有需要租戶減租。