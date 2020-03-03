【港鐵出軌】港鐵稱認知不足引致出軌　撥備2500萬元作罰款

港鐵去年9月史無前例發生出軌意外，造成8人受傷，事後港鐵設調查委員會徹查事件。港鐵今日（3日）公布調查報告，車務總監李家潤就意外道歉，承認意外源於港鐵維修人員對事發位置認知不足，亦沒有嚴謹按照既定程序檢查及修正軌距，引致意外發生，沒有證據顯示與外來物或信號系統有關。 受意外影響，當日東鐵線紅磡至旺角東站的列車服務暫停，直至翌日早上恢復，李家潤表示，根據機制，港鐵就此撥備2,500萬元作罰款。

港鐵就出軌意外公布調查報告。（余俊亮攝）

急彎位新軌枕柔韌度有別 致螺絲釘斷裂​

根據調查報告，事發位置為P5116道岔，港鐵維修人員因要修正軌距，於9月8日凌晨更換兩條損耗的木材軌枕（即路軌的枕木），替換為合成軌枕，惟由於涉事位置獨特，為一個急彎，而且行車非常繁忙；加上新軌枕的柔韌度，與鄰近軌枕不同，更加「食力」，故當列車駛經涉事急彎時，出現的橫向力大部分集中於新軌枕上的軌道支撐組件，加速組件損耙，令3顆固定軌枕的螺絲釘斷裂，使其中一邊鋼軌側移，引致軌距增加，超出關鍵水平，列車經過時撞到原本用作引導車輪沿正確路軌行駛的護輪軌。

報告指，事故發生前的8時18分，一輛列車已撞到護輪軌，損毀了護輪軌，但該列車仍如常到達紅磡站；到8時29分，涉事列車再經過事發急彎時，駛上已損壞的護輪軌，最終第4、5和6卡車出軌；第4與第5卡車之間脫卡。

車務總監李家潤就意外道歉，承認意外源於港鐵維修人員對事發位置認知不足。（余俊亮攝）

08年引入合成軌枕 指維修人員過於着重經驗

港鐵今日解釋事故時，多次稱源於港鐵認知不足。李家潤表示，負責維修工程的隊伍，對涉事位置認知不足，形容該位置情況特別，既是急彎，亦非常繁忙，當更換為新的合成軌枕後，未預視到軌枕的柔韌度有異，令新軌枕特別「食力」，引致事故發生。他又指，港鐵於2008年引入合成軌枕，未遇過同類問題，而且如此獨特的位置，全港鐵路亦只有一個。

李家潤又表示，維修團隊未完全依從程序檢查。他解釋，雖然維修人員一直有恆常地檢查及預防維修，但在審視軌距擴闊時，則過於着重維修經驗，而非測量數據。報告指，動態軌距（即列車行走時的軌距）於2018年7月超出行動指標後，軌道及架空電纜幾何記錄車（TOV）作了15次測量，惟只有其中5次，有按程序作靜態測量。另外，2019年1月起，亦沒有編寫關於超出行動指標情況的季度事項摘要報告，管理層對此並不知情。

列車斷開兩段，工程人員正設法搶修。(林振華攝)

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對於會否懲處涉事的維修人員，李家潤表示，會按既定機制跟進，全部人仍有上班；港鐵亦以派遣資深的職員監督。他又稱，因應意外，港鐵作出5大措施改善，包括加快更換東鐵線的軌枕，料於今年2月中完成；提升規範相應的軌道維修工作；引入新科技，實時監察人軌距及路軌情況。他沒有回應管理層是否需就事件負上責任。

意外發生後，有內地媒體質疑有示威者於路軌放置外來物所致。報告指，沒有證據顯示，意外與列車、信號系統，或其他外來因素等有關。至於事故現場發現的斷裂鋼軌，是出軌後造成的損毀。

，李家潤表示，根據機制，港鐵就此撥備2,500萬元作罰款。（余俊亮攝）

另外，根據政府及港鐵在2013年的票價調整機制檢討，當中引入服務表現安排，如列車服務延誤逾31分鐘，就會被罰款，上限為2,500萬元。李家潤表示，根據機制，港鐵就此撥備2,500萬元作罰款。