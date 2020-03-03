【港鐵出軌】機電署確認出軌成因　涉軌枕木材腐爛、螺絲孔拉長

港鐵一輛載客列車於去年9月17日，正駛入東鐵線紅磡站期間發生出軌事故，事件造成八名乘客受傷。 港鐵今日（3日）發表事故調查報告，表示8月4日凌晨修正涉事路段兩條損耗軌枕，惟因新換的軌枕屬合成物料，與鄰近的軌枕剛度不同，加速組件損耗，亦令三顆固定軌枕的螺絲釘斷裂，其中一邊鋼軌側移並令兩條路軌的距離增加，其後列車車輪撞至護輪軌致最終出軌。 機電工程署今日發表技術調查報告，確認港鐵提及列車出軌成因，並進一步指出，出軌路段的軌枕存在各項問題，包括木材腐爛及螺絲孔拉長。

+ 27 + 26 + 25

機電署的調查報告提及，經調查發現，涉事出軌路段的多條木製軌枕的內部均已腐爛，部分軌枕表面出現縱向裂縫及爆裂情況，而木材結構受腐爛影響，減低了軌枕的強度及路軌維持在正確位置的能力。故列車駛經有關路段，列車的重量令軌距進一步增闊，軌距過度擴闊終致出軌。

報告續指，港鐵已檢視東鐵線全線的木製軌枕狀況，並更換所有狀況不理想的軌枕，並按機電署要求，參考行業做法以強化維修保養制度及密切監察軌道狀況。同時，港鐵將按機電署要求，於載客列車加裝車載實時監測裝置，以監測軌道問題，改善軌道維份保養。