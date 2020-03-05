【政圈風聲】田北辰由建制票王變高危　何君堯料「逆市」得票升

立法會換屆選舉將於今年九月舉行，經歷區議會選舉大敗的建制派選情未許樂觀，甚至出現「強敗弱勝」的諷刺現象。其中在幅員最廣、選民最多的新界西，有地區人士分析，上屆的建制派「票王」實政圓桌田北辰跌票風險極高，連任有一定暗湧。反之，在上屆僅僅以末席當選的「重炮手」何君堯料受惠於反修例風波，得票會「逆市」飆升，當選機會比上屆更高。

田北辰自2008年開始投身立法會地區直選，當年以自由黨名義出戰九龍西，以13,011票（6.30%）落敗。2012年，田改以新民黨副主席身份轉戰新界西，終能獲勝；2016年更以70,646票連任，僅次於得8.4萬票的朱凱廸，成為建制派「票王」。

田北辰在2017年退出新民黨，連同另外6名新界西樁腳改立實政圓桌，聲稱走中間溫和路線。（資料圖片 / 羅君豪攝）

退新民黨後樁腳減少 票源或有所削弱

田北辰在2017年退出新民黨，連同另外6名新界西「樁腳」改立實政圓桌，聲稱走中間溫和路線。有地區人士認為，田在退黨後票源或有所減少，「至少有些新民黨支持者不會再投給他」，縱使田有其個人「明星票」，實力仍會有所削弱。

事實上，在立法會選舉中，地區樁腳多少是直選的勝負關鍵，田北辰改立實政圓桌時，原有的6名新界西區議員，在去年區選只有兩人成功連任，令組織實力大減。而在上屆選舉排在田名單後的6人，只有鄭捷彬及徐曉杰隨其過檔實政圓桌，究竟他們的實力如何，目前仍是未知之數。

在反修例風波後，何君堯成為建制派當「紅」炸子雞，其勇悍作風獲得「深藍」陣營人士支持，預料他在來屆得票會上升。（資料圖片）

何君堯料獲鄉事派票源

有當區人士分析，田北辰過去的得票有不少來自鄉事派，但在反修例風波後，同樣循新西出選的何君堯成為建制派「當紅炸子雞」，其勇悍作風不僅獲得「深藍」陣營人士支持，有關方面料會力保他，不少鄉事派票源或改流向他，預料何在來屆得票勢大增，甚至能取代田北辰的「票王」之位。

另有建制中人認為，田北辰一向是建制派的「壞孩子」，早前更有傳他不獲祝福連任港區全國人大代表，他更表明認同就警暴問題，成立獨立調查委員會徹查事件，令他或會在立法會選舉中失去有關方面支持。

民建聯兩人或成「夾心」 建制 「只能坐4望5」

民建聯現時在新西坐擁兩席，分別是梁志祥及陳恒鑌。有該黨中人坦言，在選民人數大增下，今屆選舉料需取得逾5萬票才能穩陣當選，建制派更未必能維持5席，「只能坐4望5」。該人認為，何君堯及田北辰的個人定位清晰，擔心民建聯兩人最終成為「夾心」，連任有危機。

泛民方面，各政團在2016年換屆選舉中未能成功協調，共派出11張名單出選，最終只取得4席。有熟悉當區人士笑言，建制派最終能拿下多少席位，仍取決於泛民能否成功協調；如泛民互相攤薄票源，建制派或可漁人得利。