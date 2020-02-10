【立會選舉】周浩鼎擬報名參加黨內初選　民建聯新西四人大混戰

距離立法會選舉僅餘大半年，不同黨派正積極協調出戰人選，其中民建聯訂立初選機制，由領導層及地區支部以投票、考勤等方式，「普選」黨友代表民建聯出戰地區直選和超級區議會議席，現正接受報名。 循超級區議會晉身立法會的民建聯副主席周浩鼎，去年在區選落敗，無緣在此界別爭取連任，據悉他計劃轉戰新界西地方直選，力求延續議員生涯。周浩鼎接受查詢時表示，將報名參加黨內初選，希望透過選舉向黨友匯報過去幾年工作。 據悉，民建聯兩名新界西議員梁志祥和陳恒鑌，以及在2016年選舉排梁志祥隊伍內的前屯門區議員葉文斌，亦正考慮報名參與新界西初選，加上周浩鼎加入戰團，勢成四人混戰格局。

民建聯新界西議員梁志祥遇上周浩鼎挑戰。（資料圖片）

區選落敗失超區入場卷

民建聯早前推出初選計劃，本月3日開始報名，本月18日結束，在經歷包括五區諮詢會等一系列程序後，4月中將誕生「準建港之星」，代表民建聯出戰9月選舉。

五個地方選區中，多名現任議員均會競逐連任，包括港島張國鈞、九龍東柯創盛等，但亦有現任議員選擇棄戰，九龍西議員蔣麗芸今日（10日）率先表明不會參加黨內初選，讓路予其他年輕黨友。

民建聯在去年區選重創，丟失近百個區會議席，多名雙料議員紛紛落馬，包括被視為惹火人物的周浩鼎，區選落敗亦令他失去超區入場卷，最新消息指周浩鼎將會報名參加初選，落戶新界西。

周浩鼎將報名參加民建聯黨內初選。（資料圖片）

周浩鼎：參與初選對黨友有幫助

周浩鼎接受查詢時證實，將報名參加黨內初選，他指作為現任立法會議員，透過參加初選可匯報過去幾年工作，對黨友亦有幫助，不怕會傷和氣或惡性競爭。他又指，即使最終無法代表民建聯出戰9月選舉，他仍然是民建聯副主席，有崗位服務社會，而且他有律師專業資格。

周浩鼎轉戰地區直選，意味將與已任兩屆新西議員的梁志祥、陳恒鑌直接競爭，有民建聯中人指，梁志祥長期盤踞元朗、屯門，熟悉錯綜複雜的地區勢力，新人要接手並不容易；陳恒鑌則主力荃灣、葵青一帶，相對年輕。

據悉，在2016年選舉曾排在梁志祥隊伍的前屯門區議員葉文斌，亦正考慮報名參與新界西初選。

周浩鼎曾參加立法會新界東補選，但該區同樣有陳克勤、葛珮帆兩名「鐵膽」，難以挑戰，而且他曾任東涌區議員多年，較為熟悉新西地區事務。