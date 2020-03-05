【新冠肺炎】鍾國斌批政府燒23億設口罩廠不實際　籲撥款助各行業

政府計劃在防疫抗疫基金中動用15億資助本地設口罩生產線，以及撥8億予創科局研發重用口罩。自由黨黨魁鍾國斌今日出席商會會議時，狠批有關合共23億的款額撥款是不切實際，「我百分百擔保，呢兩條數結果係用唔到」。 鍾國斌解釋，15億的數字源於局方當初高估每個口罩的成本價，「邱騰華話以3蚊價幫企業買4億個口罩，最近有好多廠公布成本只是1.7蚊。」加上政府資助20間口罩廠每間300萬，涉款6000萬，相信最後只需資助口罩廠7億。他建議政府可以從23億中抽一半金額向企業派錢，估計可幫助逾萬間企業。

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由全港數十個商會組成的香港各界商會聯席會議今（5日）下午會見民建聯，經民聯，自由黨，新民黨四大政黨，就政府協助中小企渡過經營困難反映意見。

聯席會議秘書長沈運龍表示，香港經歷過去八個月的政治風暴後又面臨一場大雪，新冠病毒疫情令各行各業幾乎癱瘓。他批評政府在如此市道下仍為公務員加薪4.7%，令中小企老闆非常尷尬，「政府應該帶頭減人工啦。」

香港電子業商會代表陳其鑣要求政府取消強積金對沖方案，「永遠不要提出來了。」旅遊業商會代表葉慶寧指，政府三百億防疫抗疫基金中分撥予旅遊業僅獲1.5億，每間旅行社分得8萬是杯水車薪 ，要求政府修例，將旅遊業賠償基金(TICF) 多年來滾存的4億結餘回撥全港旅行社，預計千多間旅社平均可分得20多萬。

葉慶寧表示，基金的款項不是來自政府庫房或消費者，而是業界過去30多年繳付的印花徵費稅，過去10年由於甚少出現旅行社倒閉情況，因此一直沒有動用，「既然啲錢凍結左喺度，不如捐返出嚟俾有需要嘅人用。」

保安業商會代表何啟明指出，接政府合約的服務承辦商，包括保安、清潔、建築工程等行業都有被拖糧的情況，有人仍未收到11月的撥款，累積欠款逾五億。新民黨立法會議員容海恩認為政府拖欠款項近四個月，情況匪夷所思，要求政府加快批款。