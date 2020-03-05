【政壇諸事町】唔使一年！鄭若驊左手康復　做義工幫手入口罩

律政司司長鄭若驊去年11月訪問英國倫敦時，被示威者狙擊跌倒受傷，手腕脫臼及骨折，她曾引述醫生指，需要3個月至一年才可完全康復，之後現身公開場合時亦有戴上護托。 不過，鄭若驊在剛過去的周日參加律政司職員聯誼會義工活動時，親手將口罩等防疫用品、超市禮劵等包裝，左手看來已相當靈活，復康之路看來毋須走足一年。

鄭若驊今日（5日）在網誌表示，為響應政府呼籲，律政司職員聯誼會早前向各同事募集捐款，並以善款購買防疫用品，轉贈有需要人士。她在周日參與包裝工作，將義工從網上、街上購買的口罩及酒精搓手液，以及超級市場禮券、健康資訊單張等逐一包裝到密實袋內，轉交義工捐贈予一個非政府機構，稍後再派發給長者及低收入家庭。

鄭若驊指，律政司職員聯誼會過去不時組織義工服務，日後再舉辦更多關懷社區的活動時，她亦一定會盡量參與。

鄭若驊視察律政中心，了解律政司採取的各項預防感染措施。（鄭若驊網誌圖片）

政府本周一起逐步恢復部分公共服務，律政司亦有份，鄭若驊當日視察了律政中心，了解律政司採取的各項預防感染措施，包括在入口處設置體溫檢測儀器、酒精搓手液和消毒地氈等。她強調疫情仍然嚴峻，大家都不能掉以輕心，呼籲社會繼續團結一致，同心抗疫。

去年12月，國家主席習近平下午在澳門接見特首林鄭月娥及多名司局長，並逐一與他們握手，期間問候鄭若驊左手的傷勢，鄭若驊當時回應說，傷勢正在好轉，感謝習近平關心，相信香港也一樣，一定會好起來。