新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，數千名港人滯留湖北。特區政府本周三及周四，派出首批合共4班包機往武漢接載港人回航，由政制及內地事務局局長聶德權帶隊。聶德權是疫情爆發至今，首位「身犯險境」的正局長，而且需要「兩進兩出」高危地點。 有危就有機，聶德權上任至今，「存在感」一直不算強，今次以「團長」身份統籌接送港人行動，是展現能力、賺取民心的好機會，至今表現暫時算得得體；若日後有機會升任政務司司長，今次任務可算是他的「強心針」。

政制及內地事務局局長聶德權（左一），在政改暫緩之後原本缺乏表演舞台。（資料圖片）

政改「凍結」 聶德權原缺表演舞台

政制及內地事務局，顧名思義職責就是兩大範疇，一是本地政制，二是和內地的關係，轄下部門包括駐內地重要省市和台灣的經貿辦、駐京辦、選舉事務處、平機會、個人資料私隱專員公署。在政治上，本地政界最關注的自然是政制發展，惟由於政改議題敏感惹火，主事官員容易「中箭」，例如曾蔭權年代的政制局局長林瑞麟，經常成為民主派和傳媒的「靶心」，更被批評說話過於官腔，「人肉錄音機」形象至今仍未洗底。所以，政改這一塊，預料「鑊氣」多於光環。

再者，受限於人大8.31框架及民主派堅持「真普選」的困局，政改問題基本上被「凍結」，本屆政府提出的機會不大，政制局長也就欠缺「大展拳腳」的舞台。環顧聶德權上任至今，曝光率在眾局長之中不算高。最主要的任務，就是處理《國歌法》相關事宜，但畢竟《國歌法》涉及京港政治的敏感位置，聶德權當然不想高調，遑論爭取表現。

在去年修例風波期間，聶德權的曝光次數也不算多，反而爆出兩個有驚無險的「炸彈」。第一次，他於去年10月更新利益申報，其家人於9月購入深水埗區兩個樓花，被指在施政報告前「偷步」買樓，聶德權其後辯稱並無參與交易；第二次，是在去年9月22日於青衣出席活動後，其座駕被示威者圍堵扔雜物，一時無法離開，成了當日焦點新聞。簡單而言，兩次主要曝光都不是好事。

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港府派機接回武漢港人一事，涉及的部門有食物及衞生局、保安局、政制及內地事務局，最終由聶德權（中）當團長。（中通社）

現屆政府已踏入後半期 欲延任者「發力」階段

一場突如其來的疫潮，為聶德權仕途上搭了一個發揮舞台。理論上，往內地疫區接載港人，任務非常複雜，可能涉及的部門有食物及衞生局、保安局、政制及內地事務局，最終由聶德權當團長，本身已是對其能力的一種肯定，在鏡頭面前「攞彩」的人亦是他。

雖說駐武漢經濟貿易辦事處隸屬於政制及內地事務局，今次行動又涉及內地，但整件事是一次公共衞生事件，由食衞局或保安局官員領軍也一樣說得通，例如上次接回鑽石公主號港人乘客，也是由保安局副局長區志光及入境處處長曾國衞帶隊。而今次，「三耳局長」擔旗，且兩進兩出疫區。

截至目前為止，接送港人行動暫時未出現明顯的「甩轆」情況。聶德權數次見記者期間，應對尚算得體，關於接載港人的數字、身份、最終上機人數減少的原因等細節，亦能主動交代清楚，不用等記者「迫問」。

現屆政府任期已過一半，鑑於特首林鄭月娥民望長期探底，政界普遍相信即使她能完成任期，獲北京「祝福」連任的機會也不大。外界的關注點，是現屆政府主要官員是否需要「大換班」，而又有哪些形象較好的，可以留任至下屆政府甚至更上層樓。如有意延任或有更大發展者，現在正是「發力」爭取表現的時候。通過今次接送任務，聶德權打了一支政治「防疫針」，與政務司司長位置的距離會否拉近一點？