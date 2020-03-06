【立法會】政府50億助建過渡性房屋　議員批假手團體　憂減慢速度

立法會財務委員會今天（6日）召開長達7.5小時的會議，審議多項撥款項目，包括「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」撥款、「基本工程儲備基金」等。政府向立法會財務委員會申請50億元撥款，推出資助計劃，支援非政府機構，推行過渡性房屋項目，不少議員質疑政府為何交由10多個民間團體接手興建，而不是由政府自行興建，憂慮令興建速度減慢。 亦有議員擔心，興建過渡性房屋的土地用途，是否變相令土地變成熟地，令發展商日後更易申請在有關土地建屋。運輸及房屋局副局長蘇偉文強調，有關土地的用途不會改變，只是在土地數年後作其他用途之前，善用有關土地。

人民力量議員陳志全指，相信過渡性房屋的撥款會獲大部分人支持，但不少議員意見相近，批評政府為何「出錢不出手」，擔心如果政府不出手主責興建，項目有機會不達標，又問政府有關房屋的申請及審批由誰負責？

蘇偉文回應時強調政府有承擔，「並非不願落水」，更已經「水浸心口」。他又指，審批工作將由民間團體負責，但政府會提供審批上的指引，例如申請人要輪候了公屋3年或以上等，而項目具體由民間團體營運，但每年都要向局方提交報告。

工聯會麥美娟亦質疑，由民間團體興建過渡性房屋，只是得到政府的金錢與技術支援，速度是否做得到如鯉魚門興建的組合屋檢疫中心那麼快。蘇偉文表示，檢疫中心的興建速度，不可與過渡性房屋相提並論，例如長久居住的排污等生活，但他強調，局方已清楚議員對興建速度的關注，會研究如何再加快、壓縮興建速度。

民建聯劉國勳問及過渡性房屋的合適土地，如果原本適合作房屋供應，日後可否變成熟地，興建永久性房屋。蘇偉文解釋，規劃土地用途需要長久的時間，而一些本身將興建公營房屋的用地，是利用其仍未能夠用於已規劃用途前的時間空檔，興建過渡性房屋。

至於興建過渡性房屋，會否令土地日後更易符合建屋的城市規劃條件？蘇偉文強調，有關項目不會對將來的申請，構成任何幫助。

何君堯質疑，有關撥款花3年時間「優化劏房」，花50億元，效率過低。蘇偉文強調，興建費包括土地平整、排污及基建成本，認為過渡性房屋成本與公營房屋成本相比，亦算恰如其份。（高仲明攝）

被指「美化劏房」花費過高 局方澄清上限20萬元

議員何君堯質疑，有關撥款達50億元並花3年時間「優化劏房」，效率過低。蘇偉文強調，興建費包括土地平整、排污及基建成本，認為過渡性房屋成本與公營房屋成本相比，亦算恰如其份；他亦澄清，用於閒置住屋單位的裝潢費，以每個單位20萬元為上限，而有關臨時住屋，亦不是只用3年，可用數十年。