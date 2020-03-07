【立法會選舉】張文龍、「田北辰剋星」擬爭區一　民主派7人混戰

立法會選舉今年九月舉行，由區議員互選的區議會（一）功能界別（區一）競爭非常激烈，民主派多人有意競逐。據了解，葵青區議會副主席張文龍和荃灣區議員劉卓裕均有意加入戰圈，令「區一」淪為七人混戰。

劉卓裕有「田北辰剋星」之稱，他在去年區選於荃灣愉景選區以4,498票擊敗知名度高的田北辰，令田北辰失去「雙料議員」銜頭。（資料圖片／羅國輝攝）

日前召開「武林大會」 素人闡述理念



民主派在區議會選舉取得逾380席，「區一」立會議席篤定成為囊中物。綜合各方消息，民主黨東區區議會副主席趙家賢、大埔區議員「機場大叔」陳振哲、「逆權大狀」深水埗區議員劉偉聰、屯門區議員李家偉和離島區議員王進洋有意角逐「區一」議席。

據了解，日前數十名俗稱素人的無黨派「新科」區議員舉行「武林大會」，邀請所有有意出戰「區一」的素人出席，闡述理念和政綱，除了李家偉等四名區議員外，張文龍和劉卓裕亦有意出戰「區一」。

張文龍回應《香港01》查詢時表示，確有興趣積極考慮出選「區一」，他認為今屆立法會選舉對香港尋找未來出路和方向非常關鍵，惟現時民主派對立法會選舉的討論仍未能在此方面聚焦，因此希望透過表達考慮出選意向，「令大家（民主派）喺討論嘅時候，係一個真係幫到香港嘅方向。」被問到若參選「區一」會否辭去區會副主席一職，他說會與其他當區議員商討。

張文龍現年31歲，他去年區選出戰葵青長安選區，最終以3,711票擊敗盤踞當區的民建聯羅競成，及後經民主派內部互選，成為葵青區議會副主席。

劉卓裕有「田北辰剋星」之稱，他在去年區選於荃灣愉景選區以4,498票擊敗知名度高的田北辰，令田北辰失去「雙料議員」銜頭。

趙家賢仍可循民主黨機制出選

有消息人士指出，「武林大會」未能就如何挑選「區一」代表達成共識，不過席間發生一小插曲，一名近期與上水鄉事派有所合作的親本土區議員，在席間向有意參選「區一」的區議員開出較為苛刻的條件，惹來部分人士側目，有「素人」不約而同慨嘆此人難以合作。

本身是民主動力召集人趙家賢的動向備受關注，其出選方向至今未明。有民主黨中委指出，雖然黨內甄選已截止報名，不過由於「區一」是功能組別，趙家賢仍可以向中委會表達參選意向，只要選舉委員會和中委會同意並通過，趙家賢即可代表民主黨出選。

傳統民主派政黨與「素人」區議員手握票數相約，有多名地區人士分析，李家偉和王進洋在多名潛在人選中知名度較高，加上理念和作風與素人較相近，因此二人呼聲暫時較高，不過倘趙家賢能整合傳統政黨的支持，或有力爭一日長短，形成三人互鬥的局面。

張文龍（右）去年六月與巫堃泰於尖沙咀舉行「六四」集會。（資料圖片／龔嘉盛攝）

其他「區一」潛在參選人士