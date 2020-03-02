【立法會選舉】容海恩「失寵」？傳連任現暗湧　形象外尚有致命傷

立法會選舉於今年九月舉行，經歷區議會選舉大敗的建制派部署以最強陣容迎戰，避免重蹈敗陣覆轍。由前保安局局長葉劉淑儀領軍的新民黨，將於下周展開黨內遴選程序，敲定出戰人選，其中被視為建制派「新寵兒」的容海恩有意在新界東角逐連任，不過綜合多方消息，容的連任之路將遇到巨大暗湧，不管在新民黨內還是結盟的公民力量，黨內主要「樁腳」及領導層均在醞釀換將，而導火線據悉有兩大主因。 《香港01》透過手機訊息向容海恩查詢，惟未獲回覆。

黎棟國料會為其他黨員「抬橋」，確保新民黨的公務員和紀律部隊票源。（資料圖片/余俊亮攝）

消息指黎棟國僅「抬橋」 不排首位出戰

據了解，新民黨下周展開黨內遴選程序，接受報名參選九月立法會換屆選舉，該黨主席葉劉淑儀料在無威脅下繼續代表新民黨出戰港島區。至於該黨另一議席新界東，容海恩則連任現暗湧，很可能失去排頭位上陣的「出線權」。以2016年立法會選舉結果，新民黨幾乎不可能取得兩席，意味着容海恩這位建制派「新寵兒」九月後很大機會無緣重返立會。

知情者向《香港01》分析，指容海恩爭連任有兩大「致命傷」。其中容海恩自2016年「空降」新界東起，其「表現」一直被指未如理想，包括多次在選舉論壇和議會上「失言」，例如曾稱「在議會內外都不應該牽涉太多政治」，以及去年指摘外傭假日聚集擾民等，最後需就言論作澄清和道歉；加上容海恩的路線和形象與公民力量的地區實幹形象大相逕庭，有公力落選區議員甚至歸咎此乃他們在去年區選落敗的原因。

除此之外，建制派一直有傳，容海恩的丈夫袁彌昌在修例風波中的立場「傾黃」，在公民力量內引起不少人不滿，影響公力在建制內的支持度，這亦疑似是容海恩連任危機的另一個硬傷。

外界有傳保安局前局長、新民黨副主席黎棟國出山參加新界東直選。知情者指，黎棟國的確很有機會出選，但料會排在名單第二或第三位，作用是「抬轎」，盡量箍穩新民黨的公務員和紀律部隊票源。