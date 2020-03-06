【立法會選舉】泛民九西搶位戰　劉小麗曾健超外　李傲然或成黑馬

立法會選舉今年九月舉行，不少有意參選人士蠢蠢欲動，為出戰立會選舉作部署，當中以九龍西直選的戰況最為複雜，據悉至少十人有意角逐九西直選議席。因宣誓風波被取消資格的劉小麗接受《香港01》查詢表示，正初步考慮出選，並與工黨商討有關事宜。2014年「佔領運動」被「七警」毆打的九龍城區議員曾健超接受查詢時亦指，初步考慮出戰九龍西，又指若民主派舉辦初選，他必會參與。 另外政圈盛傳，理大學生校董、油尖旺區議員李傲然有意參選。有本土派人士指出，李傲然票源獨特，他與前立法會議員黃毓民份屬友好，常與黃於網台主持節目《毓民踩場》，加上其年輕形象或能吸納去屆投予青年新政游蕙禎的選票，或成黑馬。

袁海文在去屆立會選舉亦曾參加黨內甄選，不過最終不敵黃碧雲，其後排在黃碧雲名單第二參選立法會選舉。（資料圖片）

公民黨余德寶正爭取地區黨友支持 民協周六展開甄選

九龍西直選共有六個議席，建制派於去屆立法會選舉採取「穩守」戰術，只派出民建聯蔣麗芸和經民聯梁美芬出選，令民主派和本土派成功取得四席，當時首次參選的劉小麗取得3.8萬票，以民主派票后的姿態當選；以公民黨成員身份出選的毛孟靜則取以3.2萬票當選，民主黨黃碧雲以2.6萬票當選。游蕙禎則取得20,643票，險勝取得20,219票的黃毓民，取得九龍西的末席。

綜合各方消息，至今最少十人有意角逐九龍西直選，競爭非常激烈。傳統政黨方面，民主黨正進行內部遴選，現任議員黃碧雲與深水埗區議員袁海文爭奪「出線權」，據民主黨中人透露，佔6成分數的兩輪民調將於4月底結束，地區支部於5月初召開大會投票。至於公民黨，油尖旺區議員副主席余德寶已報名參與黨內甄選，據悉該黨各地區支部將於3月中召開會議，余正爭取地區黨友支持出選。此外，據悉現任議員毛孟靜亦有意向角逐連任。

在深水埗取得11席的民協將於本周六（7日）召開執委會，展開黨內甄選程序，開放予有意角逐立法會選舉的成員報名，深水埗區議員何啟明為該黨出戰九西的大熱人選。

余德寶已報名參與公民黨黨內甄選。（資料圖片／鄭子峰攝）

劉小麗：正與工黨商討

至於上屆高票當選、在2018年九龍西補選加入工黨的劉小麗接受《香港01》查詢時表示，正初步考慮是否出選九龍西直選，並與工黨商討有關事宜。劉小麗透露，正協調初選的港大法律學院副教授戴耀廷曾與她就選舉事宜進行商討，她又表示民主派無論是棄選抑或舉行初選，最重要是所有民主派持份者一致同意。

曾健超接受查詢時表示，正初步考慮出戰九龍西，他表示參選與否需視乎民主派的大形勢，及有否同路人以「反警暴」和爭取落實「五大訴求」為政綱，他表示若民主派舉辦初選，他必會參與。

李傲然：正積極考慮是否參選

黃毓民和游蕙禎去屆共取得四萬票，政圈關注有否參選人能夠承接九龍西的本土票源，有本土派人士分析，李傲然與黃毓民份屬友好，常與黃於網台主持節目《毓民踩場》，加上其處事作風和政治理念與年輕人接近，該人士甚至認為，李傲然或能吸納黃毓民和游蕙禎的一半票源。

李傲然回應時表示，正積極考慮是否參選，不過他表示，參選與否需考慮多個因素，直言立法會現時並無實權，即使議會過半也未必能改變當前政治亂局，「要考慮自己嘅參選會唔會某程度上增加呢個咁不堪嘅議會嘅合法性」。李傲然又指出，政府無理DQ參選人和以宣誓方式取消議員資格，在未考慮清楚這些因素前，難以作出正式參選決定。被問到有否信心取得本土票源，李傲然認為自己的形象較接近本土派，加上年輕實幹印象，相信能跨越較闊的政治光譜。

另外，與香港眾志秘書長黃之鋒合作無間的大專學界國際事務代表團發言人張崑陽、港龍空勤人員協會前主席施安娜亦傳有意參選。政圈亦傳出，中科興業董事總經理潘焯鴻有意落戶九西。前民主派元老馮檢基會否參選亦備受關注，馮檢基回應說：「未有興趣傾！」

劉小麗於2018年九龍西補選加入工黨。（資料圖片／李澤彤攝）

有本土派人士指出，李傲然票源獨特。（資料圖片／高仲明攝）

曾健超接受查詢時表示，初步考慮出戰九龍西，他表示若民主派舉辦初選，他必會參與。（資料圖片／歐嘉樂攝）

民主派九龍西直選潛在人選