立法會選舉於今年九月舉行，經歷區議會選舉大敗的建制派部署以最強陣容迎戰，以免重蹈敗陣覆轍，部分政黨更有出人意表的部署。 由行會成員葉劉淑儀領軍的新民黨，正就出戰人選展開黨內遴選程序。《香港01》獲悉，該黨擬「借將」，改推本身是自由黨員的李梓敬參選新界東，取代現任議員容海恩出戰。消息指，新民黨初選將於本月12日截止報名，參與初選者毋需為該黨黨員，只要符合兩項條件，包括屬愛國愛港陣營，及認同新民黨理念，即可報名參選。新民黨此舉可謂相當突破，因之前葉太與自由黨榮譽主席田北俊多次公開交鋒，倘吸納自由黨李梓敬代表新民黨出戰，結局令人意外。 李梓敬回覆查詢表示，得知新民黨有初選，但暫時未有詳細考慮，下周前會有決定。

據悉，新民黨擬推李梓敬參選新界東，取代現任議員容海恩出戰9月立法會選舉。（資料圖片）

初選機制似為李梓敬度身訂造

本身是自由黨黨員的李梓敬，曾於2016年夥拍田北俊參選新界東，但最終只取得約2萬票，鎩羽而歸。消息說，近日有人建議他參與新民黨新界東初選，「轉跑道」出戰立法會選舉。根據新民黨的黨內初選文件，參與初選者除了必須與建制派的立場及理念一致、亦需不少於2年議會或地區工作經驗，卻毋須限制為該黨黨員，可說是一大突破，似為李梓敬「度身訂造」。

據悉，作為新民黨「票倉」的公民力量，地區樁腳大多希望由李梓敬取代容海恩出戰新東，以提高勝算，而新民黨領導層並無抗拒。換言之，如果李梓敬最終報名，勢必將容海恩取而代之。

「雙牌頭」出戰有先例：最重要團結建制派

李梓敬回應《香港01》查詢稱，得知新民黨正舉行初選，認為初選機制開放給非黨員參與是一件好事，他暫時未決定會否報名，下周截止報名前會有決定，又強調若報名必先諮詢自由黨意見。

有新民黨中人透露，即使李梓敬現時不入黨，但若他順利贏出黨內初選，將需要加入新民黨出戰立法會，以免新民黨在立法會內議席減少。李梓敬指，建制派自去年起變得更團結，而建制及泛民過去亦有不少以「雙牌頭」出戰的例子，認為最重要是團結建制派力量出選。

由於李梓敬上屆在新東取得逾2萬票，而容海恩則取得約3.6萬票當選，若從數學角度，李梓敬以「雙牌頭」出戰，將可令兩黨票源結合，是一條快速增加新民黨新東票源、提升勝算的捷徑。不過有分析，李梓敬於2016年的得票，許多來自田北俊的號召力，倘九月沒有田北俊「抬轎」，該2萬票有多少留低屬未知數。再說，李梓敬夥拍田少的票源應屬「淺藍」票，如今李梓敬轉型做建制Youtuber後，支持者多為「深藍」人士，2016年的2萬票部分或轉投其他候選人。

李梓敬較為人熟悉的三件事

李梓敬網上人氣勁 容海恩連任現暗湧

李梓敬近日活躍於YouTube頻道，並是「KOL100」計劃發起人，其頻道在去年12月4日起開始活躍，截至今日（6日），共發佈97則片段，片段觀看次數以萬計甚至十萬計，人氣甚勁。

《香港01》早前報道，由於現任議員容海恩任內表現一直被指未如理想，連任出現暗湧，很可能未能排頭位出戰新東。由於一張參選名單幾乎不可能取得兩席，故容很大機會無緣重返立會。至於港島區一席，黨主席葉劉淑儀料在無威脅下，繼續代表新民黨出戰。

根據新民黨的初選評分機制，共分為3個部分，包括：遴選委員會評估、地區支持度及黨內支持度。其中，遴選委員會評估再細分為筆試、面試及模擬論壇，最後由所有環節中最高得分的候選人勝出。

有聲音指現任議員容海恩任內表現一直未如理想，連任出現暗湧，若新民黨改推李梓敬出選，容很可能未能排頭位出戰新東。（資料圖片）

今次新民黨的初選機制粗略有三大特點：

1.容許黨外人士參選，據稱希望更具包容性；

2.初選制不止適用於新界東，還涵蓋港島，即若有人想挑戰主席葉劉淑儀，亦可報名，以體現平等性；

3.不僅中委可投票，新民黨的青年委員會也有權投票，以突顯重視青年聲音。

據知，除新民黨現任立法會議員容海恩有意報名參選新界東外，公民力量發言人林宇星、前沙田區議員黃宇翰、身兼香港青年時事評論員協會副主席的新民黨黨員陳志豪亦有意參加黨內初選。