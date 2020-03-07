【立法會選舉】新民黨初選機制　非黨員勝需入黨　當選即退原黨藉

立法會選舉將於9月舉行，各建制黨派正協調人選出戰，其中新民黨正舉行黨內初選，新民黨常務副主席黎棟國今日（7日）表示，初選將開放給非黨員參加，評分機制將分為三部分，包括佔五成比重的遴選委員會、佔三成的地區支持度及佔兩成的黨內支持度。 《香港01》昨日獨家報道，新民黨有意改推自由黨李梓敬參選新界東，取代現任議員容海恩出戰。黎棟國強調，若有非黨員或他黨黨員參與初選，並勝出初選，該人需要加入新民黨。若隨後勝出立法會選舉，則必須退出原有政黨。

新民黨常務副主席黎棟國表示，初選將開放給非黨員參加。(梁鵬威攝)

黎棟國在記者會上表示，黨內初選只會決出出選名單的首位人選，評選原則主要有四個，包括：要得到社會廣泛認可、能力及條件要代表新民黨價值、理念及形象、要有地區樁腳支持及具親和、凝聚力。

根據評分機制，遴選委員會評估包括三部分：一、筆試，以測試參選人基本議政能力及對議題的掌握；二、面試，通過面試過程，讓遴選委員會對參選人的背景、能力及理念有較全面了解；三、模擬論壇，參照一般選舉論壇的模式，測試候選人辯論能力。



另外，參選人要通過地區樁腳投票，以確保獲得足夠地區支持度，最後經36人黨中央委員會、7人青年委員會投票，總得分最高之候選人將代表新民黨出戰立會。

被問到為何開放給非黨員參與初選，黎棟國強調，參選人必須要愛國愛港，並認同新民黨理念，該黨希望找到志同道合、最有實力的人選出戰。他又說，引進初選是好事，讓參選者可作熱身，並進行公開、公平之比拼。

黎棟國拒絕透露現時已報名參選的名單，稱恐會造成不公平情況。新民黨初選將於本月12日截止報名。