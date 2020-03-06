【立法會選舉】新民黨擬推李梓敬戰新東　田北俊：祝佢哋好運！

立法會選舉將於今年9月展開，《香港01》獲悉新民黨擬改推本身是自由黨員的李梓敬出戰新界東，取代現任議員容海恩，消息頗令人意外。 容海恩回覆記者查詢時稱，未有聽聞相關消息，她會報名參加初選，相信初選機制公平，又質疑李梓敬是否能放棄與自由黨的多年感情。 １ 自由黨榮譽主席田北俊則說，對新民黨延攬李梓敬出選新界東感奇怪，認為李並非在新界東「打躉」，票源有限，「祝他們好運！」

李梓敬：暫未決定是否報名 會先諮詢自由黨

據悉，今次新民黨的初選機制為更具包容性，容許黨外人士參選。根據機制，參與初選者除了必須與建制派的立場及理念一致、亦需擁有不少於兩年的議會或地區工作經驗，卻不局限於該黨黨員。有消息指，新民黨及公民力量欲推李梓敬取代容海恩出戰新東，李梓敬回應《香港01》查詢就表示，暫時未決定會否報名，強調若報名必先諮詢自由黨意見，又稱過往的選舉中亦不泛以「雙牌頭」出戰的例子。

《香港01》亦就此向容海恩查詢。她說，未有聽聞相關消息，但由於是次黨內初選毋需局限為該黨黨員，吸引到其他黨派人士前來競逐亦不足為奇，但就質疑李梓敬是否能放棄與自由黨的多年感情。

容海恩指有信心 相信黨內初選機制公平

被問到會否擔心被取替，正在為初選作準備的容海恩就自言有信心，認為過去與地區多年的合作是自己的優勝之處，又相信黨內初選機制公平，最重要是為新民黨及公民力量覓得合適的人選。

《香港01》早前報道，綜合多方消息，容海恩的連任之路將遇到巨大暗湧，很可能未能排頭位出戰新東。以2016年立法會選舉結果推測，新民黨幾乎不可能取得兩席，意味容很大機會無緣重返立會。

田北俊直言不會再為李梓敬在直選中「抬轎」，又質疑李梓敬能否爭取到2016年出戰新界東的2萬多票。（資料圖片/盧翊銘攝）

自由黨榮譽主席田北俊直言未聽聞過李梓敬有意出選消息，「我覺得好奇怪囉，新民黨大把人，李梓敬又唔喺新界東打躉，（去年底區選）連又一邨都輸埋，點解搵佢呢？」他說，肯定不會再為李梓敬「抬轎」，質疑李梓敬能否爭取到2016年出戰新界東的2萬多票。

田北俊又預告，以他所知，自由黨不會派人出戰今年立法會地區直選，所以他會改為支持其他開明建制派候選人。