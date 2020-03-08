【立法會選舉】成立未夠一年　區政聯盟拆夥　三地區組織獨立運作

在去年區議會選舉斬獲逾30個區議會議席的區政聯盟，昨日（7日）宣布聯盟內的三個組織，即沙田區政、將軍澳民生關注組、大埔及北區團隊不再是區政聯盟的會員，各組織將獨立運作，惟團體內的成員可以個人身份重新登記為區政聯盟的成員。

成立不足一年的區政聯盟宣布重整架構，取消團體會員制，三個新界東地區組織將獨立運作。（資料圖片／鄭榕笛攝）

聲明提到，沙田區政、將軍澳民生關注組、大埔及北區團隊三個新界東地區組織在去年五月組成聯盟，目的是聯結地區、共享資源，從而對抗『地區盤根錯節的保皇勢力』。不過於區選過後，區政聯盟則有感「團體會員制」有其局限性，因此決定取消團體會員制，各組織將獨立運作。聲明又提到，各組織將會繼續在地區工作及政治抗爭方面與市民並肩。

早前有區政聯盟成員透露，聯盟正積極考慮於來屆立法會選舉出選新界東地區直選和區議會（第二）功能界別。該成員直指，該政團在新界東「基本上一定會出」，又說「無理由唔諗」超區。據了解，西貢區議員柯耀林、大埔區議員區鎮樺有意出戰，聯盟內部正協調當中。

區政聯盟於宣讀財政預算案前，到立法會外請願。（張浩維攝）

2018年年底，民主黨新界東支部爆出退黨潮，「反林卓廷系」拉大隊出走，包括區鎮樺、李永成、柯耀林等人，眾人之後在去年5月另組「區政聯盟」。