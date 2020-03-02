陳彥霖母反對將軍澳公園命名　斥消費女兒套光環　區議員拒撤回

西貢區議會明日（3日）召開大會，有區議員擬提動議，把將軍澳72區調景嶺公園改名為「陳彥霖紀念公園」，以紀念在去年反修例事件期間逝世的學生陳彥霖。民建聯立法會議員葛珮帆及張國鈞受陳彥霖母親何女士委托，今日發表公開信反對有關做法。 何女士在公開信中表示，不希望再見到有人消費女兒彥霖，利用她為自己套上光環，又反問「將心比己，若事情發生在你的子女身上，你會如何？」何女士希望社會能尊重她及家人意願，讓彥霖安息，讓她們平靜過生活。 提出動議的將軍澳區議員柯耀林回覆查詢時表示，不會撤回有關動議，稱原意是逼使政府還原事件真相。

民建聯葛珮帆及張國鈞受陳彥霖母委托，發公開信反對命名「陳彥霖紀念公園」。（鄭子峰攝）

葛珮帆表示，在西貢區議員提出動議後，收到很多將軍澳居民表達強烈反對，質疑當區區議員濫用權力，事前並無徵詢居民意見。她呼籲有關區議員撤回動議，並向陳彥霖家人道歉，稍後亦會就反對命名動議發起網上簽名行動。

本身是律師的張國鈞亦去信給康文署和西貢區全體區議員，信中表示，何女士嚴正指出，從沒有任何證據顯示陳彥霖離世與她曾經參與反修例事件有關，強調任何質疑純屬毫無根據的猜測。

張國鈞希望能代為表達何女士的意願，不希望社會再把彥霖的悲劇當為政治事件來操作，進一步傷害何女士的心靈。他又提到，現時有關各區康文署公園在命名時雖然會諮詢當區區議會，但最終決定權是在康文署手上，希望康文署能尊重何女士的意願。

何女士又透過葛珮帆發表公開信指，稱彥霖是她唯一女兒，「失去彥霖，我心如刀割，心好痛，好痛，情緒至今仍未平復。」信中提到，今次公園命名動議，從未徵詢過她及其家人意願，「但卻又一次撕開了我們的傷口，在傷口上灑鹽。我們本來已經想向前行，現在又被拉住」。

何女士強調不希望「再見到有人消費彥霖，利用我女兒為自己套上光環」，又反問：「將心比己，若事情發生在你的子女身上，你會如何？」信中最後指，希望大家可以放下仇恨和顏色，「珍惜家人，讓香港社會回復安寧。」

在反修例運動中，不時有示威者為在去年9月逝世的陳彥霖舉行悼念活動。 （資料圖片/孔繁栩攝）

民建聯稱陳母主動接觸

有記者質疑何女士及其公開信的真偽，葛珮帆表示，何女士上星期是透過一位與她認識的人士主動接觸她們。張國鈞強調，他們很小心核實何女士的身份，以及她與陳彥霖的母女關係。他又表示，何女士早前已簽署書面委托書，而公開信內容草稿亦曾交給何女士親自閱讀，當中全部內容均獲其同意，及後才作公開。

西貢區議員柯耀林。（資料圖片）

有議員倡改以逝世日期命名

提出動議的將軍澳區議員柯耀林回覆查詢時表示，不會撤回有關動議，認為在提出動議後有不同意見是正常。但他指，得悉另有議員有意在明日區議會會議上提出修訂，改為以陳彥霖及周梓樂逝世之日期命名兩個公園，他對此表示支持。

柯耀林強調，提出動議的原意是因有市民表明不欲遺忘兩位同學的離世，以及逼使政府還原事件真相。但他說，由於新民主同盟及將軍澳青年力量的區議員已表明反對有關動議，故他對動議獲得通過不感樂觀。