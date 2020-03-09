【立法會選舉】長者優先投票益建制？　馮驊：我哋無話佢打尖

選舉管理委員會今日（9日）公布2020年立法會選舉活動建議指引公眾諮詢詳情，建議容許投票站主任作岀安排，方便有需要的選民（如70歲或以上長者、孕婦及肢體傷殘人士）投票，甚或優先投票。 不過，按一般理解，年長人士較傾向支持建制派，選管會的建議被質疑有助選建制派選情，選管會主席戚驊在記者會被問到此舉是否鼓勵某些選民「打尖」，形成另一種不公平。 馮驊回應指，相關文件只是建議階段，具體決定、細節等內容，會留待收集意見後再作修訂，否認涉及政治判斷。他又認為，容讓部分人先投票並不等同鼓勵打尖：「我哋都無話佢係打尖。」

去年區議會選舉，多區票站大排長龍。網上傳言指有人重複排隊自製人龍，讓長者放棄投票。（資料圖片）

區選建制大敗 有人歸咎「重複排隊」現象

去年區議會選舉期間，網上傳言指有年輕選民在票站重複排隊，嘗試促使長者放棄投票，當時已有部分票站因應人龍，容讓部分長者另排「長者隊」，政府當時出文澄清絕無其事，馮驊亦指無人有權優先投票，只會安排體弱、不便長時間排隊的人坐下，由工作人員記錄企位，以便按次序進入投票站，

今次諮詢文件中，明確建議「投票站主任可作岀安排，方便有特別需要的選民（例如70歲或以上高齡長者、孕婦及肢體傷殘以致行動不便人士）投票，甚或優先投票」。在目前高度敏感對立的政治環境下，相關建議被質疑是否便利某一政治立場的選民投票。

馮驊解釋，去年區議會選舉中，票站主任已經因應需要，讓一些身體狀況不能久站的人士暫時到一旁坐下，記認其輪候位置，按次序派發選票。他表示，聽到有意見指排隊投票安排是否可以再多做一點，因此提出上述建議。至於「意見」是哪些人所提，馮驊表示是從新聞報道中所看到的意見，而「優先投票」只是一個很初步的說法，未有具體內容，需先收集意見。

馮驊否認建議部分人優先投票是「鼓勵打尖」。（黃舒慧攝）

否認鼓勵選民「打尖」

由於長者一般傾向是建制派支持者，過往亦屢有報道指有長者被人用「掌心雷」等形式，指示投予某位候選人。有記者問到，容讓長者優先投票，會否擔心助長上述情況，並合理化部分人的「打尖」行為，營造出「鐵票投先」的觀感。

馮驊強調，文件內的建議是建基於公平原則，選管會不會有政治判斷，即使客觀上可能帶來某些政治上的後果，但選管會認為合理的安排，就會去做。有關「打尖」的說法，馮驊表示「我哋從來無建議去打尖」，只是希望找出一個方法，可以既公道，又做到需要的效果：「我哋都無話佢（優先投票）係打尖。」

馮驊指，他們會按收到的意見修訂文件，6月中公布相關選舉安排，公眾如覺得應做、不應做、怎樣做才最公平，都可提供意見及理據予選管會考慮。至於為何文件建議以70歲劃界，馮驊稱「只係一個表面合適嘅歲數」，具體做法會再聽取意見。