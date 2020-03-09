【立法會選舉】劉頴匡擬戰新東　傳與沙田樁腳合作　丘文俊戰區一

立法會選舉今年9月舉行，不少民主派人士已公開表示有意出戰。據了解，於反修例運動多次籌辦集會、於2018年立會補選被取消參選資格的劉頴匡，有意出戰新界東直選。他接受查詢時表示，正考慮出戰立法會選舉，並與新界東區內不同區議員和地區人士洽談，了解地區持份者的想法和意向。 另外，沙田區政成員、沙田區議員丘文俊接受查詢時表示，正積極考慮參選區議會（一）功能組別，令有意出戰「區一」的民主派人士增至8人。

劉頴匡於2018年立法會新界東補選被DQ。（資料圖片/盧翊銘攝）

前年出戰補選被DQ 涉「七一」進入立會被捕

新界東選區在立法會佔席，非建制派在2016年取得當中6席，今次換屆料民主黨林卓廷、公民黨黨魁楊岳橋將爭取連任；被取消議員資格的社民連梁國雄和新同盟范國威亦力圖捲土重來；新人方面，工黨主席郭永健料接棒出戰，將軍澳民生關注組主席柯耀林、「立場姐姐」何桂藍同為潛在出戰新東的人選。

政圈盛傳，26歲的劉頴匡同樣有意劍指新界東直選，他接受《香港01》查詢時承認正考慮參選，需要思考參選是否有助於「抗爭」、本土派有否其他人選出戰等。

劉頴匡表示，正與新界東區內不同區議員和地區人士洽談，了解地區持份者的想法和意向。被問到會否擔心被取消參選資格，劉頴匡指這也是考慮是否參選的因素，不過他說參選人最多可組九人名單，根據過往例子，即使排在名單首位的參選人被DQ，亦可由排在名單第二的參選人補上。

據了解，劉頴匡近月積極與「沙田區政」成員商討立會選舉部署，他或與部分年輕的區政成員合組名單，若劉被DQ，將由「沙田區政」的區議員補上。有「沙田區政」成員透露，他們上周召開會議，除議決退出「區政聯盟」外，也同意派人選出戰新界東和其他功能組別，具體人選則未有定案。

劉頴匡於2014年加入新同盟，及後退黨，他於2018年報名參與立法會新界東補選，不過新界東選舉主任陳婉雯判定他的提名無效。反修例運動去年六月爆發，劉頴匡涉嫌因「七一」當日進入立法會，被警方以「進入或逗留在會議廳範圍」罪拘捕，他亦牽頭成立「民間集會團隊」，多月來舉行多次集會和遊行。

沙田區議員丘文俊接受《香港01》查詢時，正積極考慮參選「區一」。（資料圖片/張浩維攝）

丘文俊積極考慮選「區一」 盼初選覓共識

由區議員互選的區議會（一）功能組別戰況同樣非常激烈，「沙田區政」成員、沙田區議員丘文俊接受《香港01》查詢時，正積極考慮參選「區一」，他解釋過去民主派不屑參與功能組別等「舊體制」，但經過反修例運動後，他認為任何渠道也應嘗試參與。

綜合各方消息，至今已有七名民主派區議員有意參選，包括民主黨東區區議會副主席趙家賢、大埔區議員「機場大叔」陳振哲、「逆權大狀」深水埗區議員劉偉聰、屯門區議員李家偉、離島區議員王進洋、葵青區議會副主席張文龍和荃灣區議員劉卓裕。丘文俊表示，知悉多人有意參選，因此他認為需透過初選，決定最終出戰「區一」的人選。被問到會否爭取傳統政黨抑或素人支持，丘文俊直指，出戰「區一」就是希望挑戰傳統政黨，故他希望爭取素人支持。

丘文俊現年37歲，2005年起擔任民主黨時任立法會議員鄭家富的助理，2010年因不滿民主黨的政改立場而退黨，並加入新同盟。2011年區議會選舉，丘文俊在劉江華老巢沙田乙明選區出選，以2,296票擊退連任四屆的公民力量林康華，當選沙田區議員，一直連任至今。丘文俊於2016年立法會選舉當日，「倒戈」為恩師鄭家富助選，引起軒然大波，他在翌日宣布退出新同盟。