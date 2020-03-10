陳茂波：面對市場波動　嚴陣以待　適時加固穩定措施

特首林鄭月娥今早（10日）聯同財政司司長陳茂波於行政會議前見記者，林鄭回應新型肺炎疫情時表示，將進一步擴大入境限制措施。對於球股市昨日大幅波動、港股下跌1,100點，陳茂波稱港股如常運作，金管局會嚴陣以待 適時加固穩定措施。

陳茂波：面對市場波動，會嚴陣以待，適時加固穩定措施。(梁鵬威攝)

證監會繼續密切監察市場

【0958】財政司司長陳茂波表示，昨日美國、歐洲股票大幅下挫，港股今日稍為高開，但仍要小心謹慎，因為昨日港股下跌1,100點，跌幅相當大。他提到，港交所昨日向結算參與者加收59億元額外保證金，全部能按時提交。

陳茂波表示，證監會會繼續密切監察市場，確保沒有不尋常交投活動，確保中介公司財政穩健；他又提到，本港貨幣市場、銀行體系運作正常。另外，香港金融體系經歷多次考驗，已提出多輪防震措施、壓力測試，陳茂波表示政府面對市場波動，會一如既往嚴陣以待，適時加固穩定措施，呼籲投資者適時留意自己的風險。

【10:08】有線記者在記者會追問林鄭是否縱容警隊，林鄭回應稱，警方已解釋並非蓄意撞倒記者，她認為警察不可能在電光火石之間，所有事情都計劃周詳，呼籲大家包容。她強調，從來不會縱容任何部門，她不同意特首有縱容公職人員違法行為的說法。

【10:02】被問到有線記者遭防暴警用盾從後推跌事件，林鄭月娥表示，政府十分尊重新聞自由，亦重視記者採訪方便，但在過去大半年現場，出現「大家都唔想見到的情況，往往有暴動、暴亂」，她留意到警方昨晚已去信有線表示歉意，又稱政務司司長及警方高層均願意與記協會面。

至於網上有影片顯示，一名男子被帶到將軍澳停車場一角，被多名警察輪流以粗言辱罵，又要求男子向警員逐一道歉。林鄭稱不了解情況，但指警隊「應該是文明守法」，過去亦一直做到，又指如大家發現有不當行為，可尋求適當渠道投訴。

林鄭月娥表示，據專家意見，香港今日仍採取圍堵策略，防止境外輸入及減低境內傳播。(梁鵬威攝)

【0955】林鄭表示，會將實驗室計劃伸延至私家醫生及私家醫院，她上星期已親自會見醫學會會長，希望招募更多醫生參加實驗室監察計劃。林鄭指出，本港115個確診個案其中，40個是靠化驗室監察計劃主動找出來的，強調這項工作會繼續積極進行，並稱留意到有醫生認為流程留意到有醫生認為繁複，會聽取相關意見改善。

林鄭又交代了上星期於海外及內地受到疫情影響而回港的香港市民情況。第一組，是由《鑽石公主號》從日本回港的228名香港市民，已進入駿洋邨接受14天強制檢疫，而全部已經完成強制檢疫現已回家，當中有9名確診，另一名疑似個案。

冀盡快公布第二輪湖北包機安排

至於，另一組是由湖北乘坐4班包機，469名香港市民，全數已進入駿洋邨接受14天強制檢疫安排，其中431人願意接受病毒測試，只有一宗疑似。而與確診個案同機的聶德權局長正在家工作，昨天已在視像會議，林鄭表示，希望盡快公佈第二批包機，接載滯留當地香港居民回港，特區政府駐武漢辦人員會繼續提供支援服務。

特首林鄭月娥今早聯同財政司司長陳茂波，於行會前見記者。(梁鵬威攝)

【0948】受原油價格戰和新冠肺炎疫情夾擊，美股周一開市不久便觸發熔斷機制，全日道指跌2013點(7.79%)，收報23851點，是有史以來最大的單日點數跌幅。行政長官林鄭月娥今(10日)早上偕同財政司司長陳茂波見傳媒時，提及股市情況，她指香港是外放經濟體，會受外圍經濟及金融波動影響。

另外，政府留意到新冠肺炎疫情在過去一周，在全球多個國家漫延，除了中國內地以外，確診個案比香港多的國家有15個，很多國家有過千宗確診個案。

林鄭表示，港府每日檢視國際形勢作出相應的應對，疫情的變化為全球帶來挑戰，每個地區及國家都會嚴謹處理輸入的可能性， 香港政府會把焦點從內地輸入個案轉去全球輸入個案。另外，個人保護裝備供應將加緊張，政府有一些本已訂購的裝備因為當地出口限制未能送抵香港。

林鄭月娥表示，據專家意見，香港今日仍採取圍堵策略，防止境外輸入及減低境內傳播。她表示，會盡量在今日內公布有哪些國家地區會受旅遊及入境進一步限制。局方考慮的因素包括該國家的感染人數及分佈、確診個案增加速度、當地採取的防控措施以及香港居民對當地到訪的程度。

至於防止境內傳播的策略是「早發現、早隔離、早治療」，林鄭呼籲市民保止社交距離。她提到衞生防護中心進行中的「加強化驗室監察計劃」目前已累積測試28000人，當局昨天把計劃進一步擴展至所有私家診所及醫院，目前醫管局及公共實驗所的測試能力是每日最多2000人，用量大約每日1000人，如果反應熱烈，會要求衛生防護中心增加測試能力。