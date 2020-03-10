【立法會選舉】兩新人報名參加新民黨初選　代公民力量爭出戰新東

立法會選舉9月舉行，由葉劉淑儀領軍的新民黨推出初選機制，破天荒容許黨外人士報名參選，有指與新民黨結盟的公民力量不滿現任議員容海恩，另派人出選新東，政界亦盛傳自由黨李梓敬有意報名。 本身是新民黨成員的公民力量發言人林宇星及社區主任陳志豪，今日（10日）報名後見傳媒，希望透過參與新東初選，向外界展示公民力量立場。

陳志豪（左）、林宇星（右）報名參加新民黨初選。（盧翊銘攝）

林宇星及陳志豪在公民力量主席潘國山、黃宇翰的陪同下，今日報名參與新民黨新東初選。

林宇星表示，並非所有公民力量成員同為新民黨黨員，指公民力量紮根基層27年，一直重視從下而上的政策倡議，重視社區不同的持分者，故部分議題與新民黨的立場不同亦不為奇。他稱參選是為了向外界表達公民力量的政治路線。

本身是廣西南寧市政協委員陳志豪對新民黨首設初選感高興，認為能提供平台讓不同愛國愛港人士爭取出線，是更民主及開放的表現。他續指，過往公民力量紮根地區且較為低調，不為外界熟悉，故欲藉初選向大眾展現公民力量的立場。陳志豪表示，會尊重機制，任何人勝出新民黨及公民力量均會全力支持，又相信最終的代表會有足夠的政治能力凝聚支持者。

暫3人參選 李梓敬未報名

《香港01》早前獲悉新民黨擬「借將」，改推本身是自由黨員的李梓敬參選新界東，取代現任議員容海恩出戰。

陳志豪透露，容海恩今早已報名參加初選，李梓敬則未有行動，但相信自己作為新人，較少包袱故亦有一定優勢。林宇星則指，該黨一直對吸納人才遲開放態度，對歡迎來自不同背景的人士加入。