【新冠肺炎】下一步「封關」國家　林鄭已有所暗示？

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎於全球擴散。特首林鄭月娥今早（10日）於行政會議前見記者時，表示政府會把焦點從防範內地輸入個案轉到全球輸入個案，並會進一步擴大實施入境限制的國家或地區。她又指，政府會在今日內爭取向相關總領事作知會，希望盡量在日內公布有關國家地區名單。 目前本港針對外來輸入風險，除限制中國內地入境人流外，分別已對伊朗、南韓及意大利3個疫情較嚴重的國家實施外遊警示及入境限制。林鄭在今早的演辭中，其實也「暗示」有哪些國家可能成為下一輪限制入境的目標。

意大利是新型肺炎疫情重災區，確診個案為歐洲最多。（路透社）

現對內地、南韓、伊朗、意大利有入境限制

對於最初爆發疫情的中國內地，港於已於2月8日零時起，強制由內地入境的人士，包括香港、内地居民和其他旅客，均要強制接受家居檢疫14天。

隨著疫情蔓延全球，上月保安局已先後對南韓、伊朗及意大利（艾米利亞-羅馬涅、倫巴第及威尼托地區）發出紅色外遊警示，並施加入境限制。

首先，港府於2月24日宣布，由2月25日清晨6時起，禁止由南韓到港的非香港居民入境，並向所有抵港前14日到過疫情重災區大邱及慶尚北道的香港居民發出檢疫令，安排入住檢疫中心隔離。

港府於2月28日宣布向伊朗及意大利3個地區發旅遊警示時，一併宣布對以上地區實施進一步入境限制。由3月1日0時0分起，衞生署港口衞生科人員會根據《預防及控制疾病規例》，向所有於抵港前14日曾到意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第或威尼托地區或伊朗的人士（不論是否香港居民）發出檢疫令，並安排有關人士入住檢疫中心進行檢疫。

林鄭今早見記者時，點名提到數個歐洲國家確診個案已達到或接近千宗。（梁鵬威攝）

暗示下一步指向德、法、西、意大利全境？

翻查資料，截至2月24日政府宣布對南韓「封關」當日，當時南韓確診個案仍只有833宗（最新已達7,478宗）；截至2月28日，意大利當時確診個案為888宗（現時為9,172宗），伊朗有388宗（現時為7,161宗），不過相關地區確診個案於短時間內急速上升。

林鄭今早見記者時，提到進一步增加限制入境措施時，考慮因素會包括：感染人數和分布、個案增加速度、當地監控措施、港人到訪相關地區的頻密程度。

其中林鄭舉例指出，意大利最初感染個案集中在北區3個地區，所以只對上述地區實施限制，但近日留意到意大利其他地區的確診個案也快速上升；她在開場白中亦特別提到，現時有15個國家確診個案比香港的115宗加一宗懷疑個案要多，其中有些國家個案已過千宗，例如德國、法國，西班牙亦已接近千宗。