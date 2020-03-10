傳李梓敬不參與新民黨初選　鍾國斌：係都代表自由黨　李未回應

《香港01》早前獨家報道，正進行黨內初選的新民黨，擬改推本身是自由黨員的李梓敬參選新界東，取代現任議員容海恩出戰，消息一出惹來政圈熱議。 自由黨黨魁鍾國斌今日（10日）透露，自傳出消息後，他曾與李梓敬聯絡，強調「就算他日後參選都只會代表自由黨」，相信對方不會改投新民黨出戰。而自由黨消息人士說，李梓敬將不會參與後日截止報名的新民黨初選。 《香港01》正向當事人李梓敬查詢，但暫時未獲回覆。究竟李梓敬最終決定如何，至今仍存在謎團。

田北俊：新民黨區選大敗 難言助李參選立法會

曾於2016年立法會新界東直選為李梓敬「抬轎」的自由黨榮譽主席田北俊說，上屆他倆的名單僅得2萬多票支持，加上李梓敬在新東一直無地區工作，若他堅持轉黨出選，「勝出機會好微」，加上新民黨在區選中大敗，是否有足夠票源助李梓敬當選成疑，所以只能如自己在Facebook所言，「祝佢好運」。

《香港01》早前獨家報道，正進行黨內初選的新民黨，擬改推本身是自由黨員的李梓敬參選新界東，取代現任議員容海恩。（資料圖片）

鍾國斌表示，李梓敬現時仍是自由黨黨員，沒有收到其退黨申請，認為大家毋需太快揣測其去留，「即使他日後決定參選，都會是代表自由黨出戰」。

消息指鍾國斌曾微責李梓敬 勸服留自由黨

據自由黨消息人士指，李梓敬已決定不會參與新民黨初選，而自由黨在9月或會派人出戰直選，目前仍未有定案。消息又指，鍾國斌曾微責李梓敬，最終勸服對方留黨，但未有向其承諾9月會讓其出戰立法會。

《香港01》正向李梓敬查詢其最後決定，惟一直未能聯絡上對方。