【立法會選舉】區諾軒赴東京大學讀博士　寄語泛民過半有兩大意義

香港眾志周庭前年報名參選立法會補選遭取消參選資格，其後提出選舉呈請獲判勝訴，從補選中勝出的區諾軒被裁定「非妥為當選」，去年12月喪失立法會議員資格。9月立法會換屆選舉快將來到，區諾軒會否再次參選？ 區諾軒今日（11日）在Facebook宣布，未來將到東京大學公共政策大學院修讀博士課程，而在立法會選舉前，仍然會留在香港幫手協調民主派出戰人選。

「知識是開拓政治的武器」

區諾軒表示，去年底離任後不時有朋友鼓勵繼續參選，他亦承認立法會議員是實踐抱負的崗位，甚至「串嘴」點說要選就主打「港島贏四席」。然而他指學術、政治都是自己的志向，「未走完學術的木人巷，未有充足的理念做政治，始終心存保留」。

他指出學術在立法會的重要性，認為立法會大部份人都不會立法，始發覺立法學的重要。又例如姚松炎曾教授房地產經濟，拆解工務工程，令區諾軒確信知識是開拓政治的武器，同時特別感謝對方教他微積分之中的「拉格朗日乘數」。

2018年「311補選」區諾軒出戰，結果贏得議席，但2019年底被取消議員資格。（資料圖片）

有望打破壟斷格局 支援區議員

立法會選舉在即，戴耀廷和區諾軒牽頭推動泛民協調機制。對於有人質疑協調的成果，認為就算立法會議席過半，進入議會仍是一盤散沙，區諾軒回應指，泛民立法會議席過半有兩大意義。

第一，有望打破功能組別壟斷立法會的格局，表示離過半近一步，就多一分對抗打壓的力量。

第二，去年區議會選舉大勝之後，要改變地區，除了區議員做事之外，立法會議員支援同樣不可或缺。

區諾軒引述學者著作指出，民主化多年研究也沒有保證「反對派」取得過半議會帶來民主化，但「自由化的選舉結果」（Liberalizing electoral outcomes）會令政權不得不承認既有的制度不能再為他們帶來政權穩定，政權要不就撕破臉推倒政治制度，要不便要面對民主改革。

因此，區諾軒認為要建立一個恰當的協調制度，可以善用選票，讓議席盡可能落在民主陣營手中。