【立法會選舉.專訪】楊森析形勢：民主派可奪37席　地區直選增2席

立法會選舉今年九月舉行，民主派盼乘著區議會選舉大勝的勢頭，向立法會議席過半的目標邁進。縱橫政壇三十多年的民主黨前主席楊森日前接受《香港01》專訪，多角度解構民主派的立會選戰形勢。楊森相信，民主派有力九龍東和新界西直選分別多奪1席，並有望攻克飲食界、工程界、批發及零售界和體演文出界議席，加上區議會（一）功能界別和「超區」1席，料民主派最多能取得37席，成為立法會大多數。 楊森又說，民主派議席過半不再是天方夜譚，並呼籲香港人把握最後機會登記選民，「希望大家（民主派）今次可以齊心，我覺得今次可以做到一個歷史紀錄，並唔係完全無機會（過半），以前…我以前根本唔會講呢番說話（議席過半），因為係天方夜譚，但依家並唔係天方夜譚。」

楊森認為，民主派議席過半不再是天方夜譚。（盧翊銘攝）

投身民主運動30年 近年深受多樁歷史性事件鼓舞



楊森是香港政壇的「元老級」人物，他在80年代參與匯點，曾擔任該黨主席，他於1990年加入港同盟，並於翌年首次出戰直選，成為晉身立法局議員行列，他一直擔任議員至2008年「交棒」。楊森「交棒」後持續參與民主黨的黨務，前年才卸任中委，現仍為民主黨黨校校長。本身是學者的楊森仍在港大和教大執教鞭，現時每年在港大任教一個課程。

雖然已「交棒」多年，現年72歲的楊森仍不減民主參與，他日前接受《香港01》專訪，大談對年底立法會選舉和本港政局的看法和分析。民主派於區議會選舉取得逾380席，投票率高達71.23%，乃香港有史以來前所未見，楊森說在區選前已估計民主派能大勝，但無想過投票率能夠高達七成，「唯一估唔到投票率可以去到七成，最多五、六成已經『好緊要』，但係建制派都有加票，只係新增嘅選票蓋過晒佢哋（建制）啲鐵票。」

楊森表示，由2014年「雨傘運動」、去年反修例運動和區議會選舉，到香港人自律應對肺炎疫情，令他深受欣慰和鼓舞，「我哋從事民主運動三十幾年，以前唔會係廣泛市民參與，參與嘅只係一啲政治活躍人士，但經過咗『八九六四』、『雨傘』、『反送中』、區議會選舉，今次係廣泛性參與，除咗幾十萬新登記選民外，仲有以前登記咗選民但無投票嘅人出晒嚟（投票），七成投票率喎，只係區議會咋喎，（區議會）本身係無乜實權。」

楊森指出，民主派在議會過半有為市民「把關」的作用，包括阻擋《基本法》23條提上立法會。（盧翊銘攝）

料九龍東、新界西各增一席



距離立法會換屆選舉只有半年，以議席過半為目標的民主派正積極為選戰部署，包括協調舉辦初選，力圖在立會選戰再下一城。民主派去屆在地區直選取得19席，加上3席「超區」和8席傳統功能組別，共取得30席，倘要議席過半，需至少有6席增長。

楊森分析指，民主派去屆在九龍東和新界西因「撞票」而丟失一席，他認為只要民主派在上述兩區做好協調，很大機會在兩區直選有議席增長，地區直選議席有望增至21席。至於功能組別，楊森估計民主派能在飲食界能「翻盤」，「黃店賣下咖啡、賣下熱狗，小本經營就有一票，（小店）只要支持黃色、民主信念，開魚蛋檔又得，飲食界機會好高」。楊森認為，民主派亦有望攻克另外三個由建制派把持的功能組別，即工程界、批發及零售界和體演文出版界。

楊森進一步指出，若民主派在直選增至21席、傳統功能組別增至12席，再加上區議會（一）功能界別及三席超區，民主派有望最多奪取37席。

希望大家（民主派）今次可以齊心，我覺得今次可以做到一個歷史紀錄，並唔係完全無機會（過半），以前…我以前根本唔會講呢翻說話（議席過半），因為係天方夜譚，但依家並唔係天方夜譚。 楊森

楊森指出，若民主派在直選增至21席、傳統功能組別增至12席，再加上區議會（一）功能界別及三席超區，民主派有望最多奪取37席。（盧翊銘攝）

年輕一代反對搶攻立會 楊森：我哋嘅理想國唔會突然之間出現



有不滿傳統泛民主派的年輕一代和本土派人士對議席過半目標存疑，認為經過「DQ」、反修例運動後，不應再相信現行體制和選舉，更不應挑戰屬舊體制的功能組別。對於這種路線之爭，楊森直指，「我哋嘅理想國唔會突然之間出現」，即使民主派在立法會成為大多數，但當前制度也非民主體制，也未必能達至雙普選，亦不能組織政府，但不能坐以待斃，「唔好話：『我哋（民主派）唔同建制派玩』、『一國兩制信唔過』而唔去參與選舉，我無話（一國兩制）信得過，我覺得（香港人）可以攞幾多就攞咗先，唔好話有普選先參與，我哋（民主派）要把握目前。」

楊森又指出，民主派在議會過半有為市民「把關」的作用，包括阻擋《基本法》23條提上立法會、否決香港人不認同的法例和草案等；他又特別提到，若《預算案》被立法會否決，根據《基本法》51條，政府可申請臨時撥款或解散立法會，而根據《基本法》52條，重選立法會後仍未能通過《預算案》，行政長官必須辭職，因此他認為泛民議席過半的意義非常重要而深遠。

唔好話：『我哋（民主派）唔同建制派玩』、『一國兩制信唔過』而唔去參與選舉，我無話信得過（一國兩制），我覺得（香港人）可以攞幾多就攞咗先，唔好話有普選先參與，我哋（民主派）要把握目前。 楊森

每逢選舉，楊森均會落力為民主派助選。（資料圖片）

主動回應「奪權論」：只是在兩制下爭高度自治



有報道指，中聯辦主任駱惠寧上月底與建制會面時提及，「反對派」欲取得立法會過半議席屬「奪取管治權」，楊森在訪問中主動回應「奪權論」：「（奪權論）反映佢哋（中央）對『一國兩制』都無信心，心目中就想變『一國一制』。奪乜嘢權啫？呢啲係《基本法》容許嘅，《基本法》只係講香港喺軍事、外交無權，唔可以有駐軍。」

楊森強調，民主派只是在一國之中爭取兩制的高度自治，質疑「奪權論」等如推翻鄧小平對香港的承諾。楊森又指，從中聯辦、港澳辦換人可看出中央治港的態度，他舉例指港澳辦主任換上夏寶龍這類「中央大臣」，反映中央不信任港澳系統，認為他們過去辦事不力，因此希望加強中央對香港的管治，「以前最多咪派個許家屯（新華社社長），處理『九七』嘅嘢。經過二十幾年，中央覺得中聯辦、港澳辦不力，要搵信得過嘅左右手、大臣直接管，如果過半就奪權，咁即係中央唔諗住放權和落實真正嘅高度自治。」

楊森認為，民主派議席過半不再是天方夜譚，呼籲支持者在5月2日前登記做選民，又望立法會選舉能保持七成投票率。雖然現時有多個傳統政黨和「素人」爭相出戰立會，議席僧多粥少，楊森認為只要所有人目標一致，以議席過半為目標，推舉勝算最高的人選出戰，便可逐步收窄不同板塊和光譜的分岐，包括舉辦初選、採取「棄選」策略等；又指若小政黨擔心初選對大黨較有利，可擴大初選選民基礎，減低政黨在初選中的影響力。

2016年，楊森與張文光（右一）、李柱銘（右二）為鄺俊宇助選。（資料圖片/羅君豪攝）

楊森（右六）曾出任民主黨主席。（資料圖片）