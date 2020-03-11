【立法會選舉】一文睇晒功能界別6大戰場　泛民搶灘成功不是夢？

立法會選舉9月舉行，不過選舉的戰幔已然展開，特別是各個功能界別，由推動選民登記起，已是選舉前哨戰。眾多功能組別當中，泛民有力挑戰建制派的，主要是6個界別，分別是：「飲食界」、「建築、測量、都市規劃及園境界」、「工程界」、「進出口界」、「體育、演藝、文化及出版界」，以及「批發及零售界」。 這些界別的團體票或公司票影響力相對較少，建制派縱有不少社團、商會支持，亦未必可以壟斷議席。加上去年反修例事件推波助瀾下，不少原來沒有登記做選民的業界，都群起登記，令泛民「搶灘」這些界別、邁向爭奪立法會過半議席，不再只是癡人說夢。

飲食界：新登記選民符一條件即有權投票

飲食界一向是建制派的天下，2000年起一直是自由黨主席張宇人的囊中物；民主派上屆曾有傘兵挑戰，但慘敗而回。今屆中小企食店聯盟召集人、火鍋店老闆林瑞華加入公民黨，聲稱積極考慮參選，該議席會否變天備受關注。

飲食界為何有被民主派衝擊的空間？因為飲食界選民登記的入場門檻本身不高，只要是食物業牌照的持有人，並在登記為選民前一年內一直有營運業務，就有資格登記成為選民，而在有權在九月投票。於2016年，飲食界選民數目為5,543（2019年降至4,408），當時張宇人以2,438票，大勝伍永德的647票。

在經歷去年區議會選舉變天、今日社會「黃店」食肆林立的大環境下，政圈預料此界別的民主派選民或會大增，成為最有有機會衝擊議席的界別之一。

建測界：前年補選相差約600票

建築、測量、都市規劃及園境界（建測界）方面，上屆建制派在鹬蚌相争下一度失落議席，由民主派姚松炎勝出。後來因DQ事件，謝偉銓在補選中成功翻盤，重奪議席，料九月會爭取連任。民主派方面，本身是特首選委會選委的「Covision 16」召集人、建築師關兆倫已表明考慮參選。

建測界的選民資格方面，登記選民須是註冊的建築師、園境師、測量師及規劃師，或是相關專業學會的會員，計算個人票，2016年選民人數為7,371（2019年為8,026）。2018年立法會補選中，謝偉銓得2,929票，擊敗得2,345票的司馬文。

工程界：計算個人票 上屆盧偉國大勝

由經民聯主席盧偉國擔任兩屆議員的工程界，今次亦有作為政治素人的土木工程師黃偉信盛傳參選。

工程界的選民，須是註冊專業工程師，或是香港工程師學會會員，同樣只有個人票。2016年，工程界選民人數為9,406（2019年微升至9,441），當屆盧偉國得到3,906票，遠多於對手程明達（2,097票）和陸宏廣（1,039票）。

雖然謝偉銓、盧偉國在上次選舉都大比數票拋離對手，但外界評估，經歷修例風波及去年區議會選舉後，該兩界別以前未有投票的選民（分別佔逾2000票及逾2300票）中部分或會在九月投給泛民，加上新登記選民有增長，或會改寫選舉結果。這亦是民主派認為有機會一搏的原因。

進出口界：團體票佔六成 「翻盤」靠開拓個人票

進出口界方面，本身是民主派支持者的阿布泰生活百貨老闆林景楠，已表明有意參選。他曾因發表政治言論，在擔任見習海關關員期間被解僱，其後轉為經營百貨，品牌目前已有13間分店。此界別現任議員、過去四屆均自動當選的民建聯黃定光已表明去意，屬意交棒身兼全國政協委員的中華出入口商會副會長黃英豪。

2016年，進出口界的選民總數只有1,400，當中有865張，即逾六成是團體票；2019年，選民總數縮減至1,299，當中817張是團體票。從數字看，此界別以團體票佔多數，看似難以撼動。

進出口界的選民登記資格，團體票包括領有進口、出口或進口及出口應課稅品牌照的公司、領有進口或進出口飲用酒類牌照公司、進口汽車至香港使用的公司，以及領有輸入或輸出受管制化學品牌照的公司；政府亦有指定16個進出口商會（見下圖），成員都可登記為選民。選民所屬的公司必須在緊接提出登記申請前的12個月內一直維持運作。

個人票方面，上述提到的16個商會會員都可登記。同樣地，選民提出登記申請前的12個月內，須一直是該團體的個人成員或會員。如果民主派要搶攻此界別，動員現有合符資格人士登記為選民，很可能會是重要戰場。

政府指定的16個進出口商會。（選民事務處文件截圖）

體育、演藝、文化及出版界：組成結構複雜 團體票佔逾八成

體育、演藝、文化及出版界，民主派目前未有明確參選人選，僅傳言香港藝術發展局委員兼填詞人周博賢，以及灣仔區議會主席兼香港文化監察主席楊雪盈，分別都有興趣落場，當中周博賢更曾經參選過。這界別建制派現任議員，是新論壇馬逢國，暫時未聞他公開表態是否競逐連任。

顧名思義，體育、演藝、文化及出版界由4個不同的界別合組而成。這界別的選民組成複雜，4個小組的選民登記資格各異，例如演藝和出版界容許個人選民登記，但體育和文化界只有團體票，而文化界更規定，要曾獲政府資助的藝術團體、或屬憲報列為現正有效的《藝發局條例》指定藝術團體、選舉事務處指定的16個地區藝術文化協會、或者另外21個藝術團體成員，符合任何一項，才可登記做選民。

於2016年，此界別有2,920名選民，當中2,525張（即超過八成半）是團體票，馬逢國以1,389票擊敗得809票的周博賢；2019年，此界別有3,164名選民，當中2,616票是團體票，即約八成二。

批發零售界：現時加入已太遲 個人票取向成變數

批發零售界現任議員為自由黨邵家輝，目前同樣暫時未有消息指他放棄連任。此界別的選民登記資格，需要是指定82個相關團體的成員或會員，所以此界別可計算個人票。

然而，新登記的個人選民，必須在緊接提出登記申請前的12個月內一直是該團體的個人成員或會員；團體選民則需要在提出申請前的12個月內一直維持運作。簡言之，此界別不能「臨急抱佛腳」，現時才加入相關團體已太遲。

不過世事無絕對。2016年，此界別選民總數為6,727，當中4,874張是個人票（即約七成二），當時邵家輝以2,290票，擊敗得1,231票的區諾軒。換言之，該屆未投票的選民仍有3,206名。2019年，此界別選民總數為6,621，當中4,868張是個人票（即約七成三）。

因此，如何動員現有的個人票選民，爭奪潛在的支持者，將會成為民主派能否搶灘成功的關鍵。