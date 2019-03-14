中國發表人權報告：美國無視自身問題 　新聞自由受前所未有打擊

美國國務院在當地時間周三（13日）發表年度人權報告，其中對中國嚴詞批評其在侵犯人權的程度「無人可比」。 與此相對， 中國國務院新聞辦公室在周四（14日）亦發表最新一份《2018年美國的人權紀錄》，批評美國的人權狀況「劣迹斑斑、乏善可陳」，更稱美國的報告「繼續對世界上190多個國家的人權狀況指手畫腳、抹黑污蔑，而對自身存在的嚴重人權問題卻置若罔聞、視而不見」。

除了導言外，《2018年美國的人權紀錄》共有「公民權利屢遭踐踏」、「金錢政治大行其道」、「貧富分化日益嚴重」、「種族歧視變本加厲」、「兒童安全令人擔憂」、「性別歧視觸目驚心」、「移民悲劇不斷上演」、「單邊主義不得人心」8大項，全文約有1.2萬字，另有超過1萬字是美國侵犯人權事記。

值得一提是，紀錄指美國的新聞自由遭受前所未有打擊，記者合法採訪權受侵犯。紀錄援引國際非政府組織「第十九條」的報道指，美國的新聞報道環境進一步惡化，「記者遭到攻擊、搜查、逮捕、邊境攔截以及被限制發布公共信息等情況時有發生」、「美國政府不斷公開、激烈指責媒體和記者製造『假新聞』，營造一種恐嚇和敵意的氛圍」。

（中新社）

指美國「政府成為富豪代言人」

此外，紀錄更指美國2018年的中期選舉競選開銷巨大，「選舉淪為金錢遊戲」，黑錢及腐敗現象嚴重，政府人物腐敗案件屢見不鮮，「政府成為富豪代言人」。紀錄引述數據指，中期選舉共花費52億美元，較上屆2014年增長35%，是有史以來最昂貴的中期選舉，「贏得一個參議院席位的平均成本為1940萬美元，贏得一個眾議院席位平均至少要花費150萬美元」、「選舉過程中存在大量『以金錢換選票』的舞弊現象」。

指美國對人權持雙重標準

紀錄更稱，美國民眾對美國政治持悲觀態度，調查顯示53%的受訪者認為美國沒有做到「尊重所有人的權利和自由」，55%的受訪者認為目前美國的民主「很薄弱」，68%的受訪者認為美國的民主正在「變得愈來愈弱」。

紀錄強調，「如果人們對2018年美國的人權狀況稍加檢視便不難發現，自詡為『人權衞士』的美國政府，其人權紀錄依然是劣迹斑斑、乏善可陳，其奉行的人權雙重標準昭然若揭」。

外交部：美方好好反省自己

另一方面，中國外交部發言人陸慷亦在周四的例者記者會上回應指，美國的報告涉華部分和往年一樣充滿意識形態偏見，「罔顧事實，混淆是非」，對中國進行種種無端指責，對此堅決反對，並已提出嚴正交涉。

陸慷強調，中國政府高度重視保護和促進人權，奉勸美國要摘下有色眼鏡，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀公正地看待中國人權發展現狀，並停止利用人權問題干涉中國內政，「我們也奉勸美方好好反省自己國內的人權問題，先把自己的事情辦好。」

（綜合報道）