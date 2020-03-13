涉帶人踩場區議辦被捕　鄧德成獲無罪釋放：僅到場打氣、仍撐警

深水埗區議員劉家衡及李文浩辦事處早前貼出「藍絲與狗不得內進」告示，連日遭不同政見的人士手持標語及大聲公往辦事處踩場，其中在周一(9日)有30人手持標語和木棍等到該辦事處抗議，其中一名在場者是的香港政研會主席鄧德成，他涉嫌襲擊及刑事毀壞被捕。 鄧德成今(13日) 回應事件，承認被捕一事，但最終無被檢控，亦無被要求再回警署報到。鄧表示，他相信司法程序及司法公正，強調自己支持警方執法，「當日警隊話需要做咩，我哋完全配合。」

鄧德成解釋事件，指自己當日在西九龍吃飯，得知附近有活動後，決定到場為示威人士打氣。（資料圖片/洪業銘攝）

鄧德成解釋事件，指自己當日在西九龍吃飯，得知附近有活動後，決定到場為示威人士打氣，「如果是我們的活動，一般有我們的橫額、手舉牌，但當日完全沒有，因為不是我們的活動。」強調活動不是由他發起，他亦無帶任何人到場。又表示現場有至少有二、三十人可以證明他有去勸退一些比較激動的市民，「起碼有三批市民我帶咗落樓」。

鄧德成認為區議員貼出告示的行為不恰當，因區議員屬公職人員，理應服務所有市民，又指對方有人出言嘲笑別人「你口音都唔正」是族群歧視，強調地區工作不應牽涉政治。

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長沙灣社區發展力量李文浩與公民黨劉家衡位於青山道64號名人商業中心的議員辦事處，因貼有「本辦事處不為任何藍絲提供服務，藍絲與狗不得內進」的告示，連日來有人前往抗議。有人於抗議期間用手及長棍拍打玻璃門，甚至亂吐口水，有辦事處內的職員受傷。包括鄧德成在內的3名男子涉嫌刑事毀壞及普通襲擊被捕。

惟事件發展至昨天(12日)出現大反轉，劉家衡的女友兼助理「搣時潘（Miss Pun）」當日以「洗地」為由向辦事處門外地下潑漂白水，有人報稱遭濺中，「搣時潘」結果被警方以涉嫌傷人拘捕。