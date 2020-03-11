20多人示威斥李文浩劉家衡歧視藍絲　促公民黨「主席」楊岳橋跟進

早前長沙灣區發展力量區議員李文浩及公民黨區議員劉家衡在聯合辦事處外，張貼「藍絲與狗不得內進」標語，辦事處連日來被不滿的人士滋擾、恐嚇，期後更被人用棍襲擊。團體愛港聯盟20多人今日（11日）下午在政府總部外示威，表示不滿區議員「玩顏色」，作出辱罵市民的字句。 團體多次要求公民黨「主席」楊岳橋（實為該黨黨魁）跟進事件，以及道歉，以免有問題的議員污衊公民黨。不過亦有示威者表示不會接受道歉，認為應該DQ涉事議員。

示威之一的張小姐指，他們示威是為了譴責及追究公民黨黨員，指李文浩及劉家衡選擇性協助市民服務，「唔係玩顏色呀嘛，點解要作出咁辱罵市民的字句呢？」李文浩實際上並非公民黨成員。

張小姐又指，她認為《區議會守則》要求區議員為市民服務，「不分你我他」，又批評公民黨作為大黨，批評其黨員以粗言辱罵市民，「又藍絲又狗」，強調公職人員不可以歧視市民。

稱要 「 革走劉家衡這名港獨議員」

有示威者表示，尊重選舉的「遊戲規則」，認為區議員應服務所有市民。另有示威者指，市民不會接受公民黨道歉，指他們的所作所為，違反對議席效忠，認為應將他們立即DQ，「革走劉家衡這名港獨議員」，又指他涉嫌公職人員行為失當。

示威者最後表示，楊岳橋不願意接受他們的請願信，表示「佢唔嚟咪撕爛封信佢」，並在叫口號後，將請願信及其他示威道具撕爛。