推網上聯署撐23條立法　何君堯20日收百萬簽名　僅23%為香港人

由立法會議員何君堯、香港政研會和新界關注大聯盟組成23同盟，今(13日)召開記者會推動《基本法》第23條立法。團體表示在過20日內成功收集100萬個網上簽名，當中有23萬香港人、14萬內地人，其餘大部份是來自海外。未來會召集義工擺街站宣傳繼續收集市民簽名，目標是集得200萬個簽名。

何君堯表示，香港政府須為思考23條立法問題，履行《基本法》憲制責任。（鄭榕笛攝）

何君堯表示，香港政府須思考為23條立法問題，履行《基本法》憲制責任。他指澳門早在2009年已經自行立法，其做事方式值得香港參考。23同盟由上月22日開始在網上發起推動23條立法簽名運動，至今收集到逾100萬個簽名，未來會設網上論壇討論議題、周日在香港18區擺街站收集市民簽名，以爭取立法氛圍。

香港政研會主席鄧德成表示，團體在20日內成功收集100萬個網上簽名，當中有23%是來自香港，約23萬人；14萬是內地人，其餘大部份是來自海外。「佢哋好多都係香港人，留嘅係香港電話號碼。」他表示大部份簽署者有留電話號碼、中文名、及香港拼音的英文名，故相信實際參與聯署的香港人有更多。鄧德成認為，國家安全是整個中國的事件，歡迎其他中國人表達意見。

前民政事務局局長藍鴻震現身記者會撐場，他認為中央把國家安全的立法事宜交由香港處理，是為體現香港的高度自治，「睇你識唔識做」。