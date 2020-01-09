【立法會】陳淑莊憂延長產假法案繞過內會　成23條立法前奏

政府動議將延長法定產假的條例草案繞過內會，轉交人力事務委員會處理，獲梁君彥批准，但會議最終因為法定人數不足而流會。建制派斥泛民蓄意造成流會。 民主派召集人、公民黨議員陳淑莊形容政府把法案繞過內會的手法是條訂《逃犯條例》的翻版，擔心成為日後23條立法的前奏。她又希望市民明白，民主派拖住內會是為香港擋住惡法，因為政府欲把《國歌條例草案》交付內會處理後恢復二讀。

羅致光動議將延長法定產假的條例草案繞過內會，轉交人力事務委員會處理，獲梁君彥批准，但會議最終因為法定人數不足而流會。（資料圖片）

陳淑莊表示，《2019僱傭（修訂）條例草案》涉及其他條例，包括流產定義修訂、強積金退還款項計算修訂等，內容複雜，需要在法案委員會遂條審議。又指即使法案在今個會期內通過，政府補貼4週產假的匯款系統亦要去到2021年尾才能完成，意味最快亦要等到2022年才可以實施延長產假，「並唔係一通過，大緊肚嘅孕婦就可以得到14週假期，希望大家明白並非這麼簡單。」

陳：事務委員會不是審議法案的地方

陳形容政府把法案繞過內會的手法是逃犯條例的翻版，擔心日後23條立法的前奏。強調事務委員會負責討論政策範疇，不會審議法案，不可與法案委員會混為一談。

建制派指因為泛民在內會拉布，才逼不得已把法案交付事務委員會處理。陳淑莊則稱，希望市民明白民主派是為香港擋住惡法，指政府正蠢蠢欲動希望盡快把國歌法交付內會處理。

另一民主派議員毛孟靜指出，根據議事規則，官員需與內會主席磋商恢復二讀辯論的時間，故在內會未選出主席的情況下，羅致光不能諮詢到「內會主席」。她質疑官員扭曲立法會議事規則，行徑非常不可取。提出點算人數並最終流會的人民力量陳志全表示，由於議員不能掌握羅致光的說話內容，局方又無法提供發言稿，故認為不應該繼續會議。