【區議會選舉】經典戰役：23條立法事件後　觀龍葉國謙爆冷落敗

反修例風暴為今屆區議會選舉蒙上多重不明朗陰影，選情備受關注。雖然有人主張區議會選舉與整體政治局勢關係較疏離，但翻查歷史，原來香港政治大勢隨時左右大局。 《香港01》為大家「回帶」區選五場經典戰役，且看哪一個情況今年會重現。

說到政治局勢影響大局，就不能不說2003年中西區觀龍選區。

2003年區議會選舉之前，與現時反修例風波可謂十分相似。2003年上半年，香港剛經歷沙士疫災，社會仍未平靜，時任特首董建華就計劃在建制派支持之下推動《基本法》23條立法，激起7月1日數十萬人上街抗議。

在示威過後，政府提出了3項修訂，計劃7月9日立法，引起市民不滿。就在危機一觸即發之下，時任自由黨主席的田北俊帶領自由黨脫離執政聯盟，董建華終於在支持力度不夠之下撤回23條立法。

何秀蘭2003年空降觀龍選區，最終以64票勝出。（資料圖片）

葉國謙地區工作紮實 何秀蘭橫空出陣

在23條立法事件之中，民建聯是支持立法，時任立法會議員、觀塘支部主席陳鑑林在7月1日當日表示，示威者是被誤導的。在這背景之下，就連傳統建制派陣地之一的中西區觀龍選區，選情也有所動搖。

時任民建聯副主席的葉國謙在觀龍經營多年，1999年勝出區議會選舉之後，2000年以區議會界別進入立法會。至於民主派方面，最初根本找不到人挑戰葉國謙，後來經商議之後由立法會議員何秀蘭出戰。

何秀蘭主攻23條立法 險勝64票

何秀蘭是前線成員，在2003年區議會選戰之前，與其他泛民人士合組公民起動，其他成員進軍灣仔區，而她則出選觀龍。

區選宣傳期間，何秀蘭主張區議會與政治不能分開，力攻民建聯支持23條立法，又得到多名泛民知名人物助選，葉國謙則有地區工作支持，雙方勢均力敵。最終何秀蘭以1869票對1805票，以64票之差擊敗葉國謙，結果令包括葉國謙本人在內的不少人士大感意外。

不過，何秀蘭被指當選後未有「瞓身」地區工作，到了2007年，何放棄競逐連任。當年參選的有報稱獨立的何來和梁劍琴，而葉國謙亦捲土重來，結果葉以2701票大勝，遠遠拋離取162票的梁劍琴和取315票的何來，重奪議席。

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