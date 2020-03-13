【新冠肺炎】林鄭探訪巴士車長及地政總署　將向巴士公司發還開支

特首林鄭月娥今日（13日）到北角碼頭公共運輸交匯處探訪巴士車長，然後到訪同區的地政總署，感謝各人在疫情下在各自的崗位努力不懈同心抗疫。 林鄭表示，為紓緩專營巴士公司在疫情下經營的壓力，政府透過「防疫抗疫基金」擴展財政司司長去年10月公布，向運輸業界提供為期6個月燃料補貼或一筆過補貼措施，將向5間專營巴士公司發還在去年7月1日至今年6月30日共12個月，三分之一的實際燃料或電費開支。

林鄭月娥（右二）在運輸及房屋局局長陳帆（右四）和運輸署署長陳美寶（左四）陪同下，與多位巴士車長交談，了解他們的工作情況。（政府新聞處圖片）

林鄭在運輸及房屋局局長陳帆和運輸署署長陳美寶陪同下，到訪北角碼頭公共運輸交匯處，與多位巴士車長交談，了解他們的工作情況，感謝他們在疫情下緊守崗位，繼續為市民提供公共交通服務。她亦聽取新巴城巴董事總經理鍾澤文介紹各項加強巴士車廂清潔及消毒措施，和公司正努力採購口罩供車長使用。

林鄭其後在發展局局長黃偉綸和地政總署署長陳松青陪同下，探訪地政總署測繪處，感謝各同事聯同相關部門和民間機構在短時間內，推出向公眾發放綜合疫情資訊的「本地情況互動地圖儀表板」。政府表示，自2月推出以來，「本地情況互動地圖儀表板」瀏覽次數已接近1,200萬，今次參與開發工作的單位包括發展局、地政總署、衞生署、醫院管理局、政府資訊科技總監辦公室和智慧城市聯盟。

林鄭得悉現時在「本地情況互動地圖儀表板」上的空間數據，亦可加入地政總署擬2022年底推出的空間數據共享平台，供公眾人士下載作為素材，推動香港智慧城市的發展。