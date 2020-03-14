蔡耀昌歧視論引民主黨內分歧　多人聯署：不代表我　中委急召會議

民主黨中委會成員蔡耀昌上周四（5日），以香港社區組織協會幹事的身份發表調查，指不少食肆以防止疫情為由，表明不招待內地人；昨日（13日）就此與平機會主席朱敏健會面，促請平機會調查及政府盡快修例，將歧視從大陸來港的新移民或大陸公民定為「種族歧視」。 民主黨於今日（14日）凌晨發表聲明，澄清蔡耀昌的立場與民主黨無關，中委會將在今日開會作詳細討論。該黨區議員盧俊宇、鄭麗琼、趙家賢等63名黨員發起聯署，直斥蔡耀昌的言論等同支持特首林鄭月娥拒絕全面封關，與民主黨立場出現重大矛盾，又明言堅持與香港人站在同一陣線，「蔡耀昌不代表我」，促請對方辭任民主黨中委一職。 蔡耀昌向《香港01》表示，正如聲明所言，其立場代表自己的工作單位社協而非民主黨。對於有黨員就此發起聯署，當中亦包括部分中委成員，蔡耀昌稱會與他們在今日的特別會議上交流意見。特別會議於下午2時半開始。

身兼民主黨中委會成員及社協幹事的蔡耀昌，上周四代社協發表調查。（資料圖片／侯彩琳攝）

身兼民主黨中委會成員及社協幹事的蔡耀昌，上周四代表社協發表調查，指不少食肆以防止新冠肺炎疫情為由，在網上或店舖門外張貼標語，表明不招待內地人，有歧視內地人士之嫌；及至昨日又約見平機會主席朱敏健，促請平機會調查及政府盡快修例，將歧視從大陸來港的新移民或大陸公民定為「種族歧視」。

民主黨今日凌晨發表聲明，指中委會一般而言不會過問成員私人的工作內容，特此澄清蔡耀昌及其工作機構對有關議題的立場，與民主黨無關，中委會此前亦未曾討論相關議題；由於事件已引起公眾關注民主黨的立場，中委會今日將詳細討論。中委會成員柴文瀚在facebook解釋，由於昨晚連登討論區有相關貼文，黨內啟動緊急機制處理，並將在今午召開特別中委會跟進；又稱因人多需時，至凌晨1點才有聲明，「感謝各路英雄提點」。

黨員聯署信：蔡耀昌不代表我

據悉，黨內對於如何處理意見分歧。一眾區議員及社區主任由昨晚起相繼於facebook帖文，明言「蔡耀昌不代表我」。又簽署聯署信，當中提到林鄭面對疫情拒絕封關，直接加劇疫情在港傳播，才有餐廳保護客人自救的行動出現；批評蔡耀昌的言論等同支持政府，其公開發言與民主黨堅持全面封關的立場出現重大矛盾。聯署信強調，民主黨堅持與香港人站在同一陣線，並促請蔡耀昌辭任民主黨中委一職。

有份聯署的屯門樂翠區區議員盧俊宇批評蔡耀昌出賣民主，對此感到失望，同時對民主黨的處理手法不滿。他指出，蔡耀昌本月初發表有關言論，民主黨遲遲未發聲明，與當年許智峯搶手機事件後，民主黨隔即凍結其黨籍，處理手法有好大差別，「原來民主黨中委係曾經傾過蔡耀昌事件，不過當時中委唔夠票通過發表聲明，直至有民主黨人在facebook發表聯署，民主黨才於凌晨發表聲明回應」，盧俊宇應為民主黨此舉是亡羊補牢的做法，惟仍然「唔收貨」，會繼續聯署。他強調不介意有中委支持蔡耀昌，只是希望黨內增加透明度。

由10名民主黨九龍城區議員組成的九龍城黨團亦發聲明，指政府拒不封關，香港各界自行採取不同措施，實屬萬不得已而為之法；鑑於蔡耀昌的言論與黨立場有重大分歧，要求對方立即辭去中央委員職務。

同為中委成員的立法會議員林卓廷有份參與聯署。（資料圖片）

羅健熙批利用他人集體意識

而作為副主席的羅健熙，就在facebook撰文，自言擔任副主席的8年間，從未發表過個人意見，亦未曾被指不代表黨，認為「一個集體就係一個集體」，集體意識需要整個集體的人一起維持，「故意三番四次做 outlier（局外人），我會視為 exploit（利用）緊其他人的集體意識，咁就惟有好不情願下講下『個人意見』」。他又提到，疫情橫行之時食肆自行封關，不解為何要「煞有介事咁話佢地歧視」，並說「唔當係陰謀也好，都覺得個timing錯到不堪」。羅健熙雖然未有參與聯署，但亦又提及不少黨內的區議員及社區主任，有撰文「 #蔡耀昌不代表我 」，反映蔡耀昌的意見在黨內「有幾多代表性」。

同為中委成員的立法會議員林卓廷有份參與聯署，認同蔡耀昌的言論存在角色衝突，認為對方應作出選擇，主動辭去中委職務，但就拒絕評論中委是否早前曾就蔡耀昌事件作過討論。

尹兆堅則認為，蔡耀昌有權就自己的想法發言，沒有違反黨紀。（資料圖片）

尹兆堅：角色衝突屬常有之事

立法會議員、民主黨副主席尹兆堅則認為，蔡耀昌有權就自己的想法發言，沒有違反黨紀。對於中委會被指控早前未有處理此事，尹兆堅就反駁指「琴晚份聲明係幻覺？」，強調基於著重程序公義，需經過詳細討論認真處理，又稱民主黨「唔係兩三個人嘅黨，可以一言堂話事」。尹兆堅指，不同角色出現衝突是常有之事，但作為政治人物，會習慣發表意見前申報關係；又表示蔡耀昌當日以社協身份發言，明顯不代表民主黨立場。

《香港01》向蔡耀昌查詢，蔡耀昌表示多謝民主黨對自己的理解，亦正如聲明所言，其立場代表自己的工作單位社協而非民主黨。他又得悉有黨員就此發起聯署，當中亦包括部分中委成員，會與他們在今日的會議上交流意見。