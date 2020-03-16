選管會新指引被批阻政黨初選　葉劉淑儀炮轟：係咪想抽秤我哋？

立法會今(16日)下午召開政制事務委員會會議，席間多名議員就選舉管理委員會在上週公布的立法會選舉活動建議指引提出質疑，包括投票排隊安排以及「候選人」定義等爭議。 新民黨主席葉劉淑儀兩度炮轟政制及內地事務局處事「縮骨」，又表示不明白局方提醒參加黨內初選有機會被視為公布參選，目的為何；認為局方做法「係想抽秤我哋」、「令我哋個個都好驚，值得跨黨派譴責你」。

選舉管理委員會上周發布立法會選舉活動建議指引公眾諮詢文件。（資料圖片/黃舒慧攝）

倡引入指紋或人樣辨識身份 質問「咁都做唔到？」

新民黨主席葉劉淑儀直言對局方很失望，認為排隊安排只是「行動管理」，不算新政策，「咁都要去問市民，你哋係咪想拖延，咩都唔做呢？」她舉例指例如海洋公園或迪士尼面對類似情況會有靈活安排，不明為何公務員做不到。她更表示，「聽得好反感，你哋縮骨卸膊。」要求局方在9月立法會選舉中要提出靈活排隊安排。

席間不止一名議員批評去年區議會選舉的排隊安排混亂，包括有投票人到場後，獲告知選民登記冊內以他們姓名登記的資料已被劃上橫線，顯示他們已經投票。葉劉淑儀建議局方引入指紋或人樣辨識以驗證身份，「咁都做唔到？點解你哋政制局同選舉辦事處一切問題都要複雜化？」

陳帥夫解釋指，選管會每次都會就立法會選舉安排發出指示並作公眾咨詢。至於引入指紋辨識，陳表示技術上不難做到，但法律上需要先修例。

葉劉淑儀反駁指她所提出不是高端科技，只是為取代局方以劃線方式確定投票人身份，她驚訝問：「咁都要改法例？法例有講要劃間尺咩？」陳帥夫笑著點頭，「畫線嗰下都係法例有寫。」二人對答引起其他議員哄堂大笑，葉劉淑儀面露無奈神色，不再追問下去。

約一小時後，會議討論選舉指引，包括建議將「候選人」定義為提名期結束前曾公開宣布有意參選者，即參加黨內初選的人士亦有機會被視為公布參選，引來跨黨派不滿。民建聯主席李慧琼直言批評當局設立太多「條條框框」，窒礙政黨的人才發展及培訓。

陳帥夫表示，相關安排並非收緊規則，有關候選人在《選舉（舞弊及非法行為）條例》的定義並沒有改變，並指只是就「何謂公開宣布有意參選」詳加闡釋。（鄭子峰攝）

葉劉淑儀發言時表情嚴肅，質疑政制局為何要提出該指引，「你背後有咩目的？還是其實你係想抽秤我哋、捉我哋去檢控呢？」她斥局方態度「縮骨」，要議員負法律責任，「令我哋個個都好驚，值得跨黨派譴責你」。她指有年青人參加新民黨初選，問局方能否保證他們不會被告。

陳解釋稱，指引用意是作善意提醒，葉劉淑儀反駁「點解忽然要提醒？ 係咪想告人？」陳帥夫重申相關安排並非收緊規則，有關候選人在《選舉（舞弊及非法行為）條例》的定義並沒有改變，並指只是就「何謂公開宣布有意參選」詳加闡釋。