【立法會選舉】研長者優先投票　泛民憂現爭拗　建制稱應有之義

選舉管理委員會今日（9日）公布2020年立法會選舉活動建議指引公眾諮詢詳情，建議容許投票站主任作岀安排，方便有需要的選民（如70歲或以上長者、孕婦及肢體傷殘人士）投票，甚或優先投票。 民建聯立法會議員周浩鼎歡迎政府有關建議，認為讓長者優先排隊是應有之義，強調此舉與政治取向無關，重申不應讓長者或傷健人士受排隊痛苦。民主黨立法會議員林卓廷則指，優先排隊人士定義廣闊，擔心屆時會在票站出現更多爭拗。

周浩鼎歡迎政府有關建議，他稱讓長者優先排隊是應有之意。（羅家晴攝）

選管會主席馮驊在去年區選投票日曾表示，沒有人有優先權，進入投票站需要排隊，只會安排體弱、不便長時間排隊的人坐下。林卓廷認為選管會現時是「今日的我打倒昨日的我」，他看不到有需要改變。

周浩鼎則稱，在去年區選中，長者需等候數小時才能排隊，要他們承受排隊之苦，強調現在優先讓他們排隊是應有之義。他又指，即使設有相關指引，亦應該為票站職員作好培訓和監督。被問到為何長者可以排隊買口罩，但不能排隊投票，周浩鼎稱，他同樣認為優先讓長者排隊買口罩是應有之義。

林卓廷表示，優先排隊人士定義廣闊，擔心屆時會在票站出現更多爭拗。（羅家晴攝）

新民主同盟范國威認為，孕婦和殘疾人士應有優先投票安排，但質疑方便長者的安排是偏袒建制派，亦把長者和其他年齡群對立起來。他又指，方便長者的投票安排，在國際上並不常見。