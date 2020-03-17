【逃犯條例】兩大堵路戰場　新欄杆改設計加固　路政署指屬試驗

反修例運動至今已持續九個月，示威者常拆毀路旁欄杆作堵路之用，運輸及房屋局局長陳帆去年11月曾稱，大概有4.2萬米的路旁欄杆被拆除，長度相等於一場馬拉松。《香港01》發現，灣仔修頓球場和銅鑼灣崇光百貨外一段軒尼詩道重新裝上欄杆，由過去只以六角螺絲加固，改用梅花帶柱螺絲和特厚螺絲帽加固。 路政署回覆查詢表示，自去年六月以來，本港多個地區的路旁欄杆被拆走，該署正陸續進行復修工作，並就欄杆的接駁進行加固試驗。

灣仔修頓球場和銅鑼灣崇光百貨外一段軒尼詩道重新裝上欄杆，由過去只以六角螺絲加固，改用較罕有的梅花帶柱螺絲和特厚螺絲帽加固。（梁鵬威攝）

港島區是反修例運動的主要戰場，由於路旁鐵欄杆非常容易拆毀，示威者只需以六角螺絲批，即可把欄杆的鐵枝拆除用作堵路，甚至有人拆去一整個欄杆，作為大型路障。修頓球場、崇光百貨外的一段軒尼詩道，正正就是最常出現示威者堵路的熱點。

《香港01》記者發現，灣仔修頓球場和銅鑼灣崇光百貨外一段軒尼詩道重新裝上欄杆，由過去只以六角螺絲加固，改用較少用的梅花帶柱螺絲和特厚螺絲帽加固，疑似「強化版」，防止欄杆再被示威者輕易拆除。

記者分別沿金鐘和天后方向視察，暫時未見馬路欄杆出現同樣的加固工程，大部分道路仍以紅色膠鏈充當臨時鐵杆。

欄杆由過去只以六角螺絲加固（左），改用較罕有的梅花帶柱螺絲和特厚螺絲帽加固（右）。（梁鵬威攝）

路政署：就欄杆的接駁進行「加固試驗」

新加固方式是否為了增加示威者拆毀欄杆的難度？路政署回應《香港01》查詢時表示，署方作為工務部門，主要職能包括興建及維修保養轄下公共道路及其附屬道路設施，如定期巡查時發現或接獲公眾報告指道路設施有損毀，會按實際情況和需要安排合適的維修，以保障道路使用者的安全。如設施損毀嚴重，影響道路安全，及有機會再次出現損毀，署方會與相關部門考慮加固或改善有關道路設施。

路政署又指，自去年六月以來，本港多個地區部分本署轄下的路旁欄杆被拆走，本署正陸續進行復修工作，並就欄杆的接駁進行加固試驗，包括就位於灣仔軒尼詩道近修頓球場及崇光（香港）百貨銅鑼灣店的欄杆進行試驗。

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路政署指，自去年六月以來，本港多個地區部分本署轄下的路旁欄杆被拆走，本署正陸續進行復修工作，並就欄杆的接駁進行加固試驗。（梁鵬威攝）

民主派灣仔區議員李永財認為，運輸署此時加固新欄杆，做法明顯有政治考量，不過他認為即使換了新螺絲，若示威者要拆毀欄杆，也可以用其他螺絲批把欄杆拆除，質疑浪費公帑，強調政府應以政治方式解決政治問題。

李永財又表示，收到不少市民和家長反映，指擔心小孩因道路沒有欄杆，不小心衝出馬路，故樂見政府復修欄杆，惟一直未見政府在其選區「維園」為欄杆進行復修工作。