【8.31遊行】重返示威現場夏慤道仍有少量藍色　修頓看台仍放路旁

民陣原定昨日（8月31日）舉行8.31五周年大遊行，最終被否決及上訴失敗，但仍有大批反修例市民自發上街，警民衝突再次上演。警方首次用水炮車發射俗稱「顏色水」的藍色水劑驅散示威者，令中環軍營對出的夏慤道路面佈滿藍色液體。 《香港01》記者今早（9月1日）重返現場，地面仍殘留少量藍色，鐵欄上的白色索帶及地面白線染藍情況尤其明顯。此外。立法會近「煲底」位置的保安室玻璃昨被擊碎，閉路電視被毀，地上遺下一部電腦主機。 至於曾有示威者架設路障的灣仔警察總部外的軒尼詩道，昨日示威者從修頓球場搬至該處充作路障的看台，仍有兩個靠在路旁，不過未有阻塞交通。

記者今日重返昨日其中一個示威地點夏慤道，昨日一大片染藍地面不復見，今早只留下淡淡的藍色，警方今早派夾車夾走用索帶、鐵欄築成的路障，鐵欄上原本的白色索帶也染藍。示威者昨日在地上用噴漆寫上的訴求，今早也有人在默默清理，水馬後是一塊塊碎磚、垃圾、滅火筒等。

記者其後巡視政總及立法會一帶，損毀最嚴重是立法會近「煲底」位置的保安室，玻璃幾乎完全碎裂，碎片四散，旁邊有一部已損壞的電腦主機。保安室上方的閉路電視也被拆，電線外露，示威區範圍被圍封。

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至於昨日有示威者在灣仔警察總部外架設路障、並燃火焚燒的一段軒尼詩道，記者到現場發現，昨日由示威者從修頓球場搬至該處充作路障的看台，仍有兩個靠在路旁，不過未有阻塞交通。另外，在附近的循道衛理香港堂，外面亦有三個看台。

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馬路上亦有曾焚燒痕跡，旁邊一棵樹的樹底被燒黑，部分樹葉燒焦；附近一帶的店舖大部分都沒有營業，不過亦見有工人清理外牆。此外，附近一間酒店的消防系統懷疑失靈，不斷漏水，有清潔工在場打理；另外，酒店外牆疑被塗鴉，故部分位置以黑布遮蓋。