區議員貼「藍絲與狗」　民政署指涉侮辱促移除　警告或違酬津指引

深水埗區議員李文浩和公民黨劉家衡的聯合辦事處門外，早前張貼「藍絲與狗不得內進」告示，引起建制支持者不滿，其後有人前往議辦抗議及破壞。 民政事務總署今日（17日）回應指，有關告示涉嫌違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，民政總署已發信予相關議員，強烈勸喻他們盡快將有關告示移除，又指告示可能未能合乎《酬津指引》內的指導原則。

相關告示引起「藍絲」不滿，3月9日有人前往議辦抗議。（fb劉家衡專頁片段截圖）

民政總署指，近日收到大量有關上述侮辱性告示的投訴。發言人指，告示引發了不少的衝突和矛盾，有關行為亦涉嫌違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，民政總署已發信予相關議員，強烈勸喻他們盡快將有關告示移除，以免引起社會不安和衝突，影響地區和諧。

民政總署提醒兩位議員《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》（《酬津指引》）內的指導原則，即區議員使用公帑時，須遵守公開、公平和問責的原則。發言人指，兩位議員在其聯合辦事處外所貼的告示可能未能合乎《酬津指引》內的指導原則。

發言人又提到，民政總署已轉介相關投訴予深水埗區議會主席跟進，並希望深水埗區議會能秉公處理，確保議員的言行不會危及或損害其個人誠信、公正、客觀判斷力或履行職務的能力，令區議會的信譽受損。