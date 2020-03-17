警方拒派員出席保安委員會會議　北區區議會通過動議「訓斥」

北區區議會今日（17日）舉行第二次保安事務委員會會議，處理由北區連線提出，有關北區警力及出勤人手分配、鄉村警署警界劃分問題等4個議員提案，惟警方只以書面回覆，未有派員出席。 委員會主席、民主黨郭㙟豐提出臨時動議，譴責警方拒絕出席會議及區議會監察，漠視區內治安問題，後被修正為「訓斥警方怕事」，獲在席全數民主派議員通過。

北區連線提出4項有關警方的提案，包括釐清北區鄉村警署警界劃分問題、檢討及改善999緊急熱線的服務質素、馬上籌劃前線警員情緒處理培訓課程。當中羅庭德的提案要求警方解釋，現時北區警力及出勤人手分配；以1月19日港鐵有人跳閘、警方派出30名警員處理為例，令市民對現時北區警力編配及處理個案動員基準表示疑惑。

警方的書面回覆指，會因應個案的緩急次序調配人員，優先處理對人命及財產受嚴重影響的緊急個案；而跳閘事件中由於有約30名人士圍觀，因而按現場情況加派人手處理。

北區區議會通過「訓斥警方怕事」動議。（翟睿敏攝）

區議員批警方覆函「求其」

委員會主席、民主黨郭㙟豐提出臨時動議，譴責警方拒絕出席會議監察，漠視區內治安問題。和議的民主黨林卓廷對警方缺席表示震驚，質疑政府指要社會和解，但警方作為公務員卻未有盡本份聆聽民意，覆函中亦未有解釋缺席原因。

區議會主席羅庭德批評，警方單方面拒絕出席，為其他政府部門開壞先例。議員蔣旻正則批評警隊「求求其其」，覆函欠缺上下款及印章，又將「已」錯寫為「己」。

警方回信中提到，如委員會有任何問題警方可以書面回覆，警方將不會派員出席，「聯和匯聚」周錦豪質疑警方日後亦不會出席會議，違反保護市民性命財產安全的承諾，要求委員會主席郭㙟豐帶領議會作出進一步的行動。

要求鄧炳強親臨解畫

「北區連線」張正皓提出，修正郭㙟豐的動議為「訓斥警方怕事」；周錦豪則提出應傳召特首林鄭月娥、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強，到區議會解釋為何警方可缺席；民主黨黃凱盈就動議，將是次會議的提案提交大會討論，跟進及向警方施壓。所有臨時動議獲在席全數民主派議員，以14票通過。