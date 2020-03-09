智慧燈柱復活？委員會倡安裝5大裝置續推　定期檢討盼區議會支持

政府「智慧燈柱」計劃早前備受質疑，但政府今日（3月9日）公布多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會提交的報告，指委員一致同意政府應繼續推行「智慧燈柱」試驗計劃，但會改成裝設5大裝置。

（政府新聞處）

政府公布多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會報告，稱委員一致同意「智慧燈柱」是推動香港智慧城巿發展和促進5G網絡建設的重要基礎建設，政府應繼續推行「智慧燈柱」試驗計劃，而經全面檢視「智慧燈柱」的設計、運作、各項應用功能和技術，委員會支持政府在「智慧燈柱」上安裝5個裝置，強調這些裝置「無私隱問題」：

5個裝置如下：（點小圖放大看）

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委員會表示，為回應公眾對「智慧燈柱」部份應用的私隱關注，建議採用更能保障私隱的科技方案，取代攝影機和藍牙探測器；訂立嚴格、可信及具透明度的管治制度，在安裝任何新增智慧燈柱應用前要檢視和審批，並就有關決定向巿民開誠布公；及委託獨立第三方專家，定期就智慧燈柱的技術、功能、應用和裝置進行保安和私隱檢討，以確保符合相關法例和國際標準。

身兼委員會召集人的政府資訊科技總監林偉喬說，會爭取相關區議會支持繼續推行計劃。

委員會報告：按此

港府「智慧燈柱」試驗計劃是什麼？

這個全稱「多功能智慧燈柱」試驗計劃為期3年，會在全港人流車流較多的中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙嘴、觀塘和啟德發展區，分階段安裝約400支智慧燈柱，以推動香港智慧城市發展和支持5G無線網絡建設。

今年6月起，自今年六月底起，九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心已有50支投入服務。

「智慧燈柱」為何在香港惹爭議？

「智慧燈柱」本身有全景高清攝影機，當局稱用作收集實時交通數據、拍攝交通快拍圖像等，但外界質疑是否有人臉辨識系統監控市民，修訂《逃犯條例》風暴中，亦曾有針對「智慧燈柱」行動，包括拆毀燈柱，結果發現燈柱內部份配件疑來自內地供應商，更添疑慮。

政府資訊科技總監辦公室之後解釋，「智慧燈柱」只用作收集交通、氣象和空氣質素等城市數據，沒有人臉識別功能，亦不能偵測或讀取身份證資料，惟外界憂慮未息。政府後來暫緩啟用部份涉及私隱技術。

智慧燈柱成惹火議題 政府暫緩啟用三項涉私隱技術

多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會今次就建議，用光學雷達、熱能探測器等替代攝影機，以爭取市民支持「智慧燈柱」發展，又提出日後如在「智慧燈柱」加入新智能裝置，須通過第三方審視評估；政府也要加強公眾教育及推廣，並在諮詢立法會及區議會後，方能安裝。

看過委員會方案，大家會否支持「智慧燈柱」計劃呢？

智慧燈柱計劃非香港獨有

其實用「智慧燈柱」收集城市數據，美國、英國、新加坡等國家都有類似計劃。

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香港「智慧燈柱」備受爭議原因，或多或少是信任問題，因香港背靠中國，而中國的「天眼」人臉辨識監控系統聞名世界，令不少港人擔心港府會否透過「智慧燈柱」引入類似控監控系統。雖然政府已澄清「智慧燈柱」沒有人臉識別功能，但始終未能完全釋疑。

知多些：中國人臉辨識監控系統應用廣泛

在中國，人臉辨識系統發展蓬勃，校園監控、乘車、付款交易等，都有應用相關系統，可謂無孔不入，詳情可看下列圖片↓↓↓（點小圖放大看）