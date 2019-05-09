【逃犯條例】逾千名藝文界人士聯署　促馬逢國反對修例

《逃犯條例》修例引起商界、政界及法律人士等憂慮，演藝及文化界今(9日) 召開記者會，反對馬逢國通過《逃犯條例》。約20名藝文界人士出席並表達對修例感擔憂，他們認為修例會造成白色恐怖，收窄業界的創作自由，同時對業界代表馬逢國未有向他們諮詢感失望，促請對方反對修例。

李俊亮表示，《逃犯條例》修例若通過將影響深遠，藝文界不少工作都會受牽連，惟業界代表議員馬逢國未有諮詢他們。（余俊亮攝）

香港藝術發展局民選委員李俊亮表示，《逃犯條例》修例若通過將會影響深遠，藝文界不少工作都會受牽連，惟業界代表議員馬逢國未有向他們諮詢和了解，他稱自5月3日起在網上發起聯署，在兩、三日間收集逾千份聯署。香港藝術家工會代表黃國才稱，從事藝文界是百分之百追求言論自由，他擔心言論會遭封鎖，嚴重影響創作，同時要求馬逢國立即辭職，因他未有保障其專業界別。

灣仔區議員、香港文化監察主席楊雪盈稱馬逢國身為反映業界聲音的立法會唯一代表，但一直「龜縮」，「躲在建制的大陣營下」，批評他「一如既往無將業界放在眼內」。楊雪盈強調簽署聯署並不容易，因有機會與工作團體、合作夥伴有衝突，希望馬逢國能夠了解業界的擔憂。

油麻地碧波押代表、行為藝術創作家陳式森（三木）稱，自己曾兩次在內地與國安「會面」，有一次是在北京舉行藝術展時，有國安早上站在他的床頭；另一次則是國安到他的住處，更遭國安問「你會否很驚訝？」他認為修例會令業界面對更大威脅。