北京禁美媒在港工作　邱騰華被問港府做法：相信會按照一國兩制

中國外交部今(18日)凌晨宣布，因應美國打壓中方媒體駐美機構的行為，決定採取多項反制措施。包括要求五間美國媒體的美籍記者於10日內交還記者證，今後不得在中國及港澳繼續從事記者工作。 商務及經濟發展局局長邱騰華今(18日)出席立法會時被追問有關事件，有記者問在香港失去全球最自由經濟體地位的時刻，發生外交部下令驅逐外國記者，會否影響香港營商環境，邱表示「沒有這方面的資料」，至於港府會如何執行外交部，邱騰華稱「相信一定會按照一國兩制的做法。」

中國外交部今(18日)凌晨宣布，要求五間美國媒體的美籍記者於10日內交還記者證，今後不得在中國及港澳繼續從事記者工作。（資料圖片）

毛孟靜批中央做法如宣布「一國兩制」已死亡

議會陣線立法會議員毛孟靜則指，《基本法》列明香港出入境事宜可由特區政府自行籌措，批評中央政府完全不避嫌地下令港府不准外國記者入境，如同宣布「一國兩制」已死亡。她又指，中央報復式地針對數間美國有代表性的傳媒機構，做法非常過分，也是史無前例。

毛孟靜狠批中央政府做法非常過分，如同宣布「一國兩制」已死。（資料圖片）

中國外交部在今(18日)發聲明，稱針對美國政府近些年對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動的打壓行為，北京方面採取三大反制措施。

第一，針對美方將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，中方對等要求「美國之音」、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》這5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

第二，針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

第三，針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視性限制措施，中方將對美國記者採取對等措施。