美國早前宣布限制5間中國傳媒在美中國籍員工數量,中國外交部祭出反制措施,要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者,10日內交還記者證,今後不得在中國及港澳繼續從事記者工作。 香港外國記者會(FCC)今日(18日)發聲明,對中國政府的做法感到震驚,特別關注新聞自由在法律保障下,美媒記者不能在香港工作。聲明指,外國記者在香港的工作簽證,由香港入境處獨立審批,若制度有改變,將嚴重侵蝕「一國兩制」。

香港外國記者會(FCC)。(資料圖片)

外國記者會聲明指,根據《基本法》,任何外國人在香港的工作簽證,包括記者在內,均由香港入境處獨立審批,如果制度已變,將嚴重侵蝕「一國兩制」原則(If that system has changed, it would represent a serious erosion of the One Country, Two Systems principle)。

聲明要求特區政府立即澄清有關情況,以及確保外國新聞工作者可以繼續在香港工作,日後亦可以繼續獲發工作簽証,不受中國政府干預。