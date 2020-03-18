北京報復禁美媒在港工作　學者：港府只能執行　京毋懼人權法加辣

美國早前宣布限制5間中國傳媒在美中國籍員工數量，中國外交部今日祭出反制措施，要求多間美國傳媒機構交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。 全國港澳研究會副會長劉兆佳指，北京今次行動明顯是報復美國，他認為美媒在反修例事件中推波助瀾，擔當重要角色，外交部今次反制是要維護國家主權安全。劉兆佳指，北京的決定屬外交行為，特區政府只能配合執行。 香港智明研究所研究總監許楨分析，是次行動可能影響國際社會對一國兩制的觀感，香港作為中國境內唯一的國際資訊及媒體中心，若欠缺美媒角色，香港能否繼續維持國際金融中心地位，成為疑問。

劉兆佳指，中方此舉明顯為報復美方。（資料圖片）

中方所採取的行動，包括要求「美國之音」、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料；另要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包​​括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

劉兆佳：北京毋懼《人權法案》制裁

劉兆佳表示，外交部今次舉動明顯是報復美國，就美方限制中國傳媒活動而作出強硬反制，反映中美關係正陷於激烈博弈。他分析，北京今次出手針對美國傳媒，源於一系列事件，包括美媒在反修例事件中推波助瀾，擔當重要角色，外交部今次反制貫徹四中全會要求，要維護國家主權安全。

劉兆佳指，北京的決定屬外交行為，根據《基本法》外交事務由中央管轄，特區政府只能配合執行指令，情況如早前中方制裁美國NGO在港活動。至於今次事件會否為美國執行《人權法案》提供彈藥，劉兆佳指北京毋懼制裁「加辣」，反而借今次行動警告反對派勿以為有美國當靠山，可以為所欲為。

許楨認為，中方今次行動的影響可能非常深遠。（資料圖片）

許楨：中美角力香港難獨善其身

許楨提到，對外國媒體工作設限，在國際政治上並非罕見的事，只不過今次涉及中國和美國兩個國際舞台上較重要的國家，因此引起廣大關注。許楨說，從香港角度分析，香港本身是中美角力的一部分，沒有所謂「獨善其身」，驅逐記者的行為非常影響國際社會對香港「一國兩制」實行情況、新聞和言論自由的看法，影響相當深遠。

許楨又指，「新聞自由」的內涵，包含海外機構在本地進行新聞工作的狀況。目前香港作為亞太地區重要的資訊和媒體中心，也是中國境內唯一國際資訊中心，到底在欠缺美國記者的情況下，能否繼續維持國際金融中心的聲譽和地位，是一個值得思考的問題。