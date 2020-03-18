【新冠肺炎】稱口罩非解決問題重心　劉怡翔：注重衞生更重要

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）持續擴散，市面上一罩難求，民主黨立法會議員林卓廷今日（18日）在立法會大會，提出應為口罩等抗疫物品訂立儲備機制，惟財經事務及庫務局局長劉怡翔指，目前未有考慮，政府採購的口罩一般而言亦不會直接供予市民使用。他又提到，口罩並非解決問題的重心，只是其中一個防疫因素，市民「需要注重衞生多過一定需要口罩」，言論引起在席議員嘩然。

林卓廷提出口頭質詢，指政府應就口罩等抗疫物品訂立儲備機制。（李澤彤攝）

林卓廷提出口頭質詢，指出政府應就口罩等抗疫物品訂立儲備機制，包括每類物品的儲備量，以及釐定公職人員、醫護人員及市民每月的使用量，以確保全港市民有足夠口罩供應。劉怡翔回應指，政府採購的口罩一般而言，不會直接供予市民使用，目前亦未有考慮訂立儲備機制。惟面對口罩供不應求的情況，政府已為前線清潔工友及安老院舍提供特別照顧，並向政府部門首長發出內部指引，率先為前線人員供應口罩，及減低由政府分派口罩的用量。

林卓廷批評劉怡翔的言論大言不慚，政府的應變計劃沒有考慮到市民需要，是要市民自生自滅，斥資政府未有吸取到2003年沙士的慘痛教訓。

劉怡翔：市民應注意衞生多於需要口罩

陳凱欣指出，在病毒大流行的狀況下，將有新一波的疫情輸入，政府有責任保障所有市民。她建議參考澳門做法，容許市民在指定商店以零售價購買口罩，或開設熱線讓急需口罩的市民求助。

劉怡翔就稱，口罩並非解決問題的重心，只是其中一個防疫因素，市民保持個人衞生及社交距離也十分重要。至於會否成立求助熱線，劉怡翔認為，市民「需要注重衞生多過一定需要口罩」，言論引起在席議員嘩然。

工黨張超雄質疑，以同樣的邏輯，為何劉怡翔要戴口罩出席會議，斥責對方向市民傳播「口罩有無都無所謂」的訊息。劉怡翔反駁指，議員完全扭曲其意思，戴口罩出席會議是跟隨議員的做法，又強調政府關注口罩的需要，已循不同渠道增加供應，包括全球搜購及資助本地生產線等。