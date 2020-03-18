【新冠肺炎】明起抵港人士隔離14日　陳肇始： 正研酒店隔離風險

香港將在今天晚上、即周四（19日）零時零分起，要求所有外地抵港人士均須強制檢疫或醫學監察14日，中澳台除外，惟內地的檢疫措施仍繼續生效。食物及衞生局局長陳肇始指，預期未來一兩星期會有大量人士例如學生，從歐美等地回港，當局正研究擴大測試至較高風險的回港人士。她稱聽到有意見認為可安排入境人士在酒店隔離，當局正研究有關做法的風險。

行政會議成員林正財透露當局亦正研究為周四後抵港人士檢測病毒。（資料圖片）

陳肇始表示，政府要預留檢疫中心給予最高風險的入境人士居住，例如確診者的緊密接觸者，故會安排大部份入境人士作家居檢疫。

行政會議成員林正財透露，當局正研究為周四後抵港人士檢測病毒，中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌亦認為，可向他們派發收集深喉唾液的樽，翌日交回衞生署門診。

陳肇始表示，局方會先掌握抵港人士的出發地點、人數等資料，衞生署正密鑼緊鼓研究如何令機場的流程更便捷及做好感染控制。她指要入境人士去另一個地方交還樣本有另一重風險，亦要考慮每日可處理的能力以及對檢測結果的處理方法。

口罩供應方面，陳肇始指政府一直多管齊下採購口罩，聯絡30個國家共600個供應商，目前已有超過1000萬個口罩送達本港。惟因應全球疫情需求激增，部分國家限制口罩出境，有訂單被逼取消。料未來一段時間香港口罩供應仍然緊絀，現時物流署庫存量足夠政府部門兩個月之用。