【新冠肺炎】姚思榮：有酒店願清空助檢疫　經民聯倡設於機場酒店

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情繼續於全球蔓延，近日更有傳回香港跡象。政府較早前宣布，今日（19日）起抵港人士需接受14天強制檢疫或醫學監測。由於目前檢疫中心有限，意味大部分接受檢疫人士可能都需要在家居檢疫，外界擔心家居檢疫會否增加社區傳播風險。 立法會旅遊界議員姚思榮在港台節目表示，近日有部分酒店業界人士提出，可以借出酒店讓政府進行檢疫，暫時涉及8間、約一千多間房。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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姚思榮指，早前酒店業界不少人都擔心，將酒店借出檢疫會否影響日後生意，但近日眼見大批人抵港，而且許多都是本地人回流，近日部分業界人士聯絡他，可以將酒店清空，用作檢疫。他指，這樣做的好處是可由衞生署統一處理檢疫，而酒店本身亦有基本設備。在檢疫令下，客人不能出房，日用品、食物會定時放在門口，有需要時自己拿，等檢測結果出爐。他指，政府需要考慮相關安排，因為現時輸入個案愈來愈多，昨日已有廿多宗。

具體數目方面，姚思榮表示有8間酒店負責人表示有興趣，涉及千多間酒店房。他建議的實際做法是，整間酒店清空，讓入境人士入住，住宿需自費，相信每日二、三百元左右，如果酒店沒有住滿，就由政府包底，將差額補貼給酒店。他又建議，可派民安隊在大堂量度體溫。

至於酒店職員的風險，姚思榮指由於接受接疫人士14日內也不能出房，所需物品也是由員工放在門口，即使要入房，亦是由身穿保護衣的衞生署職員入內，接觸受檢疫人士的機會不算多。

姚思榮。（資料圖片）

經民聯主席盧偉國其後在立法會指出，回港留學生應做好家居隔離，避免社交活動，特別是家中有長者的應注意小心。他表示，經民聯認為政府應加強健康檢查，增加檢疫單位，例如在竹篙灣地盤興建的條疫中心。

經民聯另一名議員林健鋒指，他認為政府可考慮在機場附近設立檢疫中心，例如鄰近的2間酒店及展覽中心。他又表示，自己接觸過全港不少酒店，他們都樂接待回港市民居住，強調酒店的房間使用獨立抽氣系統，並有消毒裝備，並非傳聞中的循環式空氣流通系統。

不過，經民聯石禮謙表示，他認為如果將酒店設為檢疫中心，有機會對酒店員工構成風險，反建議讓留學生的家庭搬到酒店暫住，讓他們將住所用作自我隔離。

經民聯倡於機場酒店設檢疫中心。(洪業銘攝)

民主黨黃碧雲亦表示，擔心未來繼續有海外抵港人士回來，進行家居檢疫時有機會令家人感染，因為香港的家居很多不大。她建議政府盡快與酒店業界商討，由政府租用合適的酒店3個月作為隔離檢疫中心，安排專車將返港人士直接送抵酒店，作快速檢查，否則社區爆發風險高。